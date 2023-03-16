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Европарламент призвал расширить санкции против Беларуси. Вот что ответили в Палате представителей

16 марта 2023 06:27
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Невзирая на собственные системные проблемы, Европейский парламент продолжает тиражировать резолюции в отношении Беларуси, искажающие факты и содержащие шаблонные и голословные обвинения, направленные на дискредитацию международного имиджа нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент призвал расширить санкции против Беларуси. Вот что ответили в Палате представителей-1

Белорусские парламентарии рассматривают резолюцию под названием «Дальнейшие репрессии против народа Беларуси...» как недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного и независимого государства.

Европарламент призвал расширить санкции против Беларуси. Вот что ответили в Палате представителей-4

В МИД нашей страны на призыв евродепутатов расширить санкции в отношении Беларуси отметили, что депутатам погрязшего в коррупционных скандалах Европарламента стоило бы заняться проблемами своего региона, которых более чем достаточно. «На следующей неделе белорусы будут вспоминать действительно трагическую для нашей страны и символическую для всего европейского региона дату – 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Вот все вместе и посмотрим, какое заявление сделают европарламентарии по этому случаю», – отметил в своем комментарии официальный представитель Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

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# Санкции # общество # Анатолий Глаз # Фотофакт

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