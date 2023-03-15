«Дети всегда копируют своих родителей». Как воспитать культуру поведения у современной молодёжи?
Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Часто встречаюсь, езжу в метро, на общественном транспорте – молодежь не уступает старшему поколению место, не открывает девушке дверь, когда ты входишь в помещение. Как возродить эту культуру и воспитанность, Алексей? Эта же проблема есть.
Алексей Каплиев, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Это вопрос риторический. Я могу лишь сказать определенное направление, по которому можно двигаться. Конечно, культура – это важнейшая составляющая вообще воспитания, то есть, безусловно, она должна идти из семьи. То есть воспитывать надо начинать с молодых лет фактически. Причем, культура – это не только уступание мест. Это такой базовый, минимальный уровень этикета. Культура – это сортировать мусор, например, купляць беларускае. Это тоже культура – уважать производителей, которые работают, трудятся в нашей стране. То есть, если существуют паритетные товары заграничные и наши, даже если наш будет дороже помидорчик или что-нибудь другое, какой-нибудь фрукт, овощ, лучше купить наш. В этом культура.
Ольга Шерснева:
Какое решение есть? То есть мы говорим: проблема есть – окей. Что делать?
Алексей Каплиев:
Простого решения здесь нет, нужно время, конечно, во-первых. Нужна в хорошем смысле пропаганда культуры. То есть ребенку нужно с молодых лет доказывать на собственном примере – родителями, учителями и позже преподавателями в вузе, как себя нужно вести в разных ситуациях. Даже если ты считаешь, что очень прав в какой-то ситуации, иногда проще извиниться, отступить, этим погасить какой-то конфликт и показать себя культурным человеком, возможно, завести, сделать из врага друга. То есть культура, этикет должна прививаться с молодых лет, но не конкретно каким-то одним институтом, а и родителями, школой, университетом. Нужно расширить патриотическое воспитание в плане не только каких-то уроков мужества, музеев, спектаклей. Нужно создавать интересное отечественное игровое кино и прежде всего большую работу проводить не только с детьми, но и с их родителями.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я только хотела вас поддержать и сказать, что все идет из семьи. Как бы ни старалась школа, сколько бы патриотических фильмов мы ни снимали и не показывали, если в семье не привили правила хорошего тона и не воспитали…
Ольга Шерснева:
Мне кажется, родителям и взрослым нужно задуматься о том, что дети всегда копируют своих родителей. Можно говорить что угодно, как угодно воспитывать, но если ты сам так не делаешь, ребенок – у него другого выбора нет, он будет повторять за тобой.
Денис Северов, магистр психологии:
Позволю внести себе небольшую поправку. Дети либо копируют своих родителей, либо часто делают полностью на 100 % противоположное – это называется мы либо идентифицируемся, либо контр-идентифицируемся с нашими родителями.
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