«Дети всегда копируют своих родителей». Как воспитать культуру поведения у современной молодёжи?

Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Часто встречаюсь, езжу в метро, на общественном транспорте – молодежь не уступает старшему поколению место, не открывает девушке дверь, когда ты входишь в помещение. Как возродить эту культуру и воспитанность, Алексей? Эта же проблема есть.

Алексей Каплиев, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Это вопрос риторический. Я могу лишь сказать определенное направление, по которому можно двигаться. Конечно, культура – это важнейшая составляющая вообще воспитания, то есть, безусловно, она должна идти из семьи. То есть воспитывать надо начинать с молодых лет фактически. Причем, культура – это не только уступание мест. Это такой базовый, минимальный уровень этикета. Культура – это сортировать мусор, например, купляць беларускае. Это тоже культура – уважать производителей, которые работают, трудятся в нашей стране. То есть, если существуют паритетные товары заграничные и наши, даже если наш будет дороже помидорчик или что-нибудь другое, какой-нибудь фрукт, овощ, лучше купить наш. В этом культура. Ольга Шерснева:

Какое решение есть? То есть мы говорим: проблема есть – окей. Что делать?