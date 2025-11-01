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Российский Красный Крест нашёл более 3 тысяч человек в Курской области

01 ноября 2025 12:56
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Российский Красный Крест нашёл более 3 тысяч человек в Курской области-0

Представителям Российского Красного Креста удалось найти более 3 000 человек на территории Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя организации Павла Савчука.

В Курской области РКК – ключевой оператор по воссоединению семейных связей гражданского населения, сообщил Савчук в ходе форума Общественной палаты РФ «Сообщество». Федеральные и региональные органы власти, а также уполномоченный по правам человека в РФ, как отметил председатель РКК, ведут совместную с организацией деятельность. РКК также занимается вопросами возврата российских граждан, вывезенных из Курской области в Украину, рассказал он.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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