Евгений Пустовой: ВНС – это уникальнейший продукт настоящего народовластия

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

ВНС – это уникальнейший продукт демократического, настоящего народовластия. Мы говорим «демократия» – может быть, слово опошлили некоторые страны, натянули одеяло на себя и опошлили – но есть слово «народовластие». Вот это лучший элемент народовластия – ВНС. И этот же элемент – это страховка нас от всяких кризисов. Когда, допустим, мы ошиблись, не туда пошли – собралось ВНС и решило. Это настолько мудрое принятие именно такого. Когда кто-то говорит: народное вече – да, исторические корни. Но такого еще в истории не было. Когда-то белорусы задали тренд юриспруденции Европы – Статут 1588 года создали – так сейчас мы задаем тренд ВНС. И потом некоторые страны, которые хотят быть, а не казаться, могут перенять наш опыт.

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