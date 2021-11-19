Евгений Пустовой в логистическом центре: вся Польша не могла сделать то, что создали руководители Гродненской области

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас там находятся порядка 2 000 человек, для которых это уже 12-е сутки у белорусско-польской границы. Впереди очередная, 13-я ночь. Что происходит сейчас в лагере беженцев, узнаем у корреспондента Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Давайте начнем с этих детей. Надо посмотреть коллективному Западу в их глаза, чтобы понять, кто к ним идет. Я думаю, что в этом логистическом центре сердца всех неравнодушных белорусов. И в то время, когда правители, тираны, лидеры коллективного Запада тихо посапывают в своих виллах, построенных за счет их колониальной политики, в том числе за счет этих обездоленных людей из Ближнего Востока и Северной Африки, в это время все неравнодушные белорусы от Президента до рядовых бойцов внутренних войск или обычных армейских подразделений делают все, чтобы этим людям было хоть как-то комфортнее, чтобы те люди не разочаровались в понятии европейского гуманизма. В эти минуты наши силовики помогают беженцам разместиться более удобно.

Хочу отметить, что владелец-частник этого логистического центра выделил дополнительные площади, и теперь беженцы могут себя чувствовать немного комфортнее. Я даже отметил, на втором этаже – это как в плацкартном вагоне. Эту ситуацию постоянно контролируют, и, можно сказать, таким небольшим переселением народов руководит лично помощник Президента по Гродненской области Юрий Караев.

Наши власти здесь находятся уже вторую неделю. Польша, которая не пускала этих людей, травила газом, вся Польша не могла сделать то, что создали руководители Гродненской области. Наш Президент показал всей Европе, как надо работать с мигрантами. Давайте подойдем и посмотрим. Здесь очень много спасателей, силовиков. Все они здесь, чтобы легче людям было. Вот посмотрите на эту форму. Помните, польский Telegram-канал называл этих людей карателями. Каратели там, за Брузгами, западнее. А эти люди сейчас занимаются миротворческими операциями. Без помпезной рекламы Голливудом, или как это делают натовские силы. Эти люди просто помогают.

Вообще, помогает много белорусов. Когда сюда ехала наша съемочная группа, моя скромная коллега принесла сюда целый мешок игрушек. Это просто от ее многодетной семьи. Среди новостей – здесь специально сейчас устанавливают звуковое оборудование, аппаратуру, чтобы доводилась какая-то информация до беженцев. По-прежнему привозят сюда горячие обеды, горячая вода. Много гуманитарной помощи. Счет идет на тонны. Многие сейчас люди пишут о том, как привезти сюда гуманитарную помощь. Инсайдерская информация: гродненский монастырь с матушкой Гавриилой, который хорошо знают в Беларуси, готовит завтра новый десант паломников вместе с гуманитарной помощью.