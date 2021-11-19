Каранкевич о запуске первой в Беларуси цифровой подстанции 330 кВ: это будущее в электроэнергетике

Новости Беларуси. Первую в Беларуси цифровую подстанцию напряжением 330 кВ запустили 19 ноября в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первую в Беларуси цифровую подстанцию напряжением 330 кВ запустили 19 ноября в Могилевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект уникальный, здесь применены самые передовые цифровые технологии и решения, которые позволяют значительно повысить надежность электроснабжения Могилевского энергоузла. Это без преувеличения проект будущего, который соответствует самым высоким международным стандартам.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Эта подстанция – это пример цифровых подстанций, которые нужно развивать в дальнейшем. Это будущее в электроэнергетике. Мы будем этим заниматься, такие же подстанции будут строиться в других энергоснабжающих организациях и в других областях, различного класса напряжений, не только класса 330 кВ, но и 110 кВ.
Современная подстанция в два раза меньше традиционных энергоплощадок такого класса напряжения. Ее главное преимущество – оперативная обработка данных. Это позволяет в онлайн-режиме следить за состоянием электросетей и в максимально короткие сроки определять и устранять нарушения.
Дмитрий Чубанов, диспетчер подстанции «Могилев-330» РУП «Могилевэнерго»:
Если раньше мне приходилось устранять аварию где-то минут 10-15, то сейчас это время сокращается в 3-4 раза. Информативно приходят сигналы. Я вижу, что у меня случилось на подстанции. И из-за этого скорость локализации аварии у меня уменьшается в разы.
В рамках этого энергопроекта впервые применены устройства, которые позволяют с высокой точностью определять места повреждений на линиях электропередачи, что тоже существенно сокращает время на устранение таких неполадок. Широкое применение цифровых платформ – одно из важнейших направлений в энергосистеме Беларуси.
Также во время визита на подстанцию министр энергетики прокомментировал ситуацию на первом энергоблоке атомной электростанции и озвучил причины его отключения. Читайте здесь.