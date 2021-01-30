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Александр Лукашенко: 9 августа, там же большинство – сто процентов убежден – не молодежь была

30 января 2021 17:39
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Новости Беларуси. Президент 29 января на встрече со студенчеством коснулся темы протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: 9 августа, там же большинство – сто процентов убежден – не молодежь была-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
9 августа, там же большинство – сто процентов убежден – не молодежь была. Студенты подключились потом, по призыву отдельных. У меня есть график в резиденции, я видел это все по часам, по дням. Там была не молодежь. Им чего не хватало? Ведь оттуда все началось.

А я тебе напомню. Саша плюс-минус три, или сколько, процента. Спасибо Воскресенскому, он уже рассказал, откуда три процента.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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