Александр Лукашенко: 9 августа, там же большинство – сто процентов убежден – не молодежь была

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

9 августа, там же большинство – сто процентов убежден – не молодежь была. Студенты подключились потом, по призыву отдельных. У меня есть график в резиденции, я видел это все по часам, по дням. Там была не молодежь. Им чего не хватало? Ведь оттуда все началось.

А я тебе напомню. Саша плюс-минус три, или сколько, процента. Спасибо Воскресенскому, он уже рассказал, откуда три процента.