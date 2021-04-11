Евгений Пустовой: «Партии должны стать механизмом роста, а не раздора»

Новости Беларуси. Корреспондент Евгений Пустовой в программе «Неделя» на СТВ рассуждает о партийном строительстве в Беларуси. Евгений Пустовой, корреспондент:

Джонатан Свифт говорил, что партия – это безумие многих ради выгоды единиц. Так что будем разбираться.





Евгений Пустовой:

Например, на плазме картинка из интернета всплыла на запрос «политические партии». В идеале партии – это продукт гражданского общества. Когда ты чувствуешь, что управляешь процессом. Ну хотя бы думаешь, что это так. Но в реальной жизни зачастую партии просто лоббируют чьи-то интересы. Большинство нынешних партий монетизированы. Идеи дополняют бизнесы, некоторые даже авиакомпаниями владеют. Из-за некой политической турбулентности прошлого года, сначала на диалоговых площадках, а затем на Всебелорусском собрании решили разнообразить партийную систему страны. Процесс пошел.

Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий Евгений Пустовой:

Интересы всего народа представлены в парламенте.

Из 110 депутатов партийный только каждый пятый. Больше всего коммунистов – 11 человек, у шести депутатов мандаты Республиканской партии труда и справедливости, два человека представляют Белорусскую патриотическую партию и по одному – Либерально-демократическую партию и Белорусскую аграрную партию. Люди же выбирают конкретного депутата, а не размытое партийное название. Александр Лукашенко: мы должны всё изначально обставить, выработать серьёзнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться

Евгений Пустовой:

На графике все понятно. Это цифры недавнего социологического опроса. Вот так сейчас белорусы доверяют нашим политикам. На первом месте Президент Лукашенко. На втором – строчка «никому не доверяю», затем идут уже представители власти и просто политики. Напомню, опрос проводили украинские специалисты. Ну, чтобы власть не обвиняли в фальсификации результатов. Евгений Пустовой:

Как здесь не совершить ошибок, чтобы политические объединения не стали карманными клубами по интересам или партиями в чужих политических играх? А сами партии должны стать механизмом роста, а не раздора. Евгений Криштапович – лидерам политических партий: «А что вы, ребята, делали 25 лет? Вы покажите степень своей эффективности»

Евгений Пустовой:

Правила игры для партий будут известны заранее. И численный порог, и количество учредителей, а может даже введут и определенный базовый географический охват. А уже потом перерегистрация. Чтобы у всех были равные условия – демократия. Глава Минюста рассказал, какие изменения могут произойти в законодательстве о политических партиях

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. Возможно, такая же норма будет и применительно не только к учредителям партий, но и к членам политической партии. Абсолютно нормально, правильно – и это общемировой подход, когда политическая партия не может получать ни финансирование из-за рубежа, ни иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа. Евгений Пустовой:

Закон будет широко обсуждаться и дорабатываться. Чтобы не навредить. А тем, кто видит себя на вершине политической партийной пирамиды, пускай очки зарабатывает уже сейчас, реальными делами. Есть такое общественное объединение «Город без наркотиков». Его участники 11 лет занимаются патриотическим воспитанием молодежи, отстаивают традиционные ценности. За это попали под оппозиционную критику, мол, они приверженцы русского мира. И они тоже хотят создать партию. Зачем и в чьих интересах?

Петр Шапко, руководитель общественного объединения:

Я вообще не верю в эффективность многопартийных систем как таковую, и наше решение было принято, можно сказать, из-за состояния безысходности. То есть когда было объявлено, что такая система создастся – мы, в принципе, неоднократно сталкивались с представителями различных политических сил в стране, поэтому просто для того, чтобы создать какой-то противовес, мы решили, что необходимо входить в политику.