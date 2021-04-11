Лучшие условия и лучшие материалы. Почему расширение сотрудничества Dana Holdings и «Керамина» выгодно всем?

Новости Беларуси. Новые возможности для бизнеса и кооперации между крупнейшим застройщиком и белорусскими компаниями, независимо от формы собственности. На выставке «Белорусская строительная неделя» подвели некоторые итоги и наметили новые перспективы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Крупнейший застройщик страны принял решение удвоить сотрудничество еще с одним белорусским производителем.

После договора с Минским автозаводом, гомельским производителем стройматериалов – расширение сотрудничества с производителем керамической плитки и сантехники. Компанию «Керамин» знают в мире. Застройщик в представлении не нуждается. Сейчас объемы поставок вырастут вдвое. По итогу выиграет конечный потребитель за счет снижения цены квадратного метра, работники предприятий – за счет особых подходов к решению жилищных проблем, бюджет и в итоге государство.

Это сотрудничество выгодно всем, и в итоге покупателям, и важно для белорусских производителей. Представители крупнейшего в стране застройщика и компании «Керамин» договорились: объемы поставок на крупнейшую стройку страны в 2021-2022 годах увеличатся вдвое. Продукция признана не только на белорусском рынке – стабильная работа, в интерьере это красиво и современно.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Мы строим современные многофункциональные комплексы, которые отличаются высоким комфортом, практичностью и красотой. Для отделки помещений и фасадов используем керамическую плитку и керамогранит. Это качественный, надежный материал, который мы используем в собственном производстве. Надежным поставщиком для нас является предприятие «Керамин». С этим предприятием мы работаем на протяжении 10 лет. Общая сумма поставок составляет более 2,5 млн долларов США. Хотелось бы отметить, что более 98 % всех материалов, которые мы используем в производстве, являются отечественного производства.

Застройщик расширяет сотрудничество с крупнейшими отечественными производителями стройматериалов, техники и оборудования. Не только «Керамин» – МАЗ, «Гомельстройматериалы». В комплексах «Парк Челюскинцев» и Minsk World – новое жилье, помещения коммерческого назначения.

Павел Овчаров:

Наша компания наращивает темпы строительства многофункционального комплекса Minsk World. Принято решение о досрочном завершении этого проекта. Основные виды работ будут у нас завершены в 2023 году. Только в 2021 году мы планируем ввести в эксплуатацию более 700 тысяч [Квадратных метров. – Прим. ред.] коммерческой и жилой недвижимости. Для достижения таких целей нам нужны надежные партнеры с качественной продукцией. Одним из таких поставщиков является предприятие «Керамин», которое поставляет нам керамическую плитку и керамогранит. В 2021 и 2022 годах мы планируем увеличить объемы производства и поставок с этим предприятием более чем в два раза.

Александр Пузевич, заместитель директора предприятия «Керамин»:

Сотрудничество с Dana Holdings у нас насчитывает уже не один год. Нам очень приятно, что Dana Holdings выбрала нас основным поставщиком керамической плитки, керамогранита и сантехники на свои объекты жилой и коммерческой недвижимости. Помимо этого у нас есть совместная партнерская программа, поэтому каждый покупатель жилой недвижимости Dana Holdings имеет возможность приобрести продукцию производства «Керамин» в наших фирменных салонах по специальной партнерской программе на очень выгодных условиях.

Спрос на плитку растет, как и сфера ее применения. Это фасады, отделка помещений, облицовка входных групп. Вырос и спрос на керамогранит – современный и надежный материал. И на изделия большого формата. Современные технологии позволяют имитировать дерево, мрамор.

Александр Пузевич:

Благодаря появлению новых технологий и использованию различных вариаций наши производители могут добиться практически полного соответствия природных фактур, таких как камень, дерево, и точно так же придумать абсолютно новые авторские дизайны. Благодаря этому керамическая плитка может использоваться не только в традиционно мокрых зонах санузлов или кухонь, но и в абсолютно новых помещениях, таких, например, как гостиные комнаты. Естественно, «Керамин» следит за тенденциями керамической моды, но и сам также пытается задавать тренд. Уже в этом году «Керамин» представил новинки керамической плитки, керамогранита и санитарной керамики 2021 года, которая представлена в наших фирменных салонах «Керамин».

Сотрудничество крупных компаний – выгода прежде всего для покупателей, конечных потребителей, тех, кто покупает свою недвижимость. Это позволяет сделать выгодные предложения. И это тоже ответственность бизнеса перед клиентами.

Елена Воронова, начальник управления маркетинга компании «Керамин»:

Наша совместная программа предполагает индивидуальный ценовой подход к покупателям жилой недвижимости у компании Dana Holdings и приобретение всей нашей продукции с экономией в 12 %. Политика нашей компании – делать услуги и предлагать товары качественные и по доступным ценам. Любой белорусский потребитель может себе позволить нашу продукцию, но а с программой, которая у нас заключена с Dana Holdings, это будет еще и выгоднее.

Есть и ответный шаг. Для сотрудников компаний-партнеров застройщик предлагает особые возможности для улучшения жилищных условий. Ими уже воспользовались сотрудники Минского автозавода и «Керамина».

Елена Балакова:

«Керамин» и Dana Holdings давно сотрудничают. И мы тоже предоставляем скидку партнерам – 12 % клиентам Dana. А в свою очередь, когда заявили о продаже квартир со скидкой в 20 %, конечно, это стало решающим фактором при покупке квартиры. Елена Балакова вместе с семьей купила квартиры в доме «Ницца» комплекса Minsk World.

Елена Балакова:

«Минск Мир» был нами выбран, потому что он находится в центре города. Это новый район, это новые дома, и, конечно же, очень привлекает то, что все окна в пол в нашем доме.