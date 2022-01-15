Евгений Пустовой: «Наши силовики и есть современная шляхта из народа»

Новости Беларуси. Сейчас мир наблюдает умерщвление смыслов коллективного Запада. Новых идей цивилизация денег на крови придумать не может, а влиять хочется. И в этой агонии англосаксонский мир стремится увлечь за собой и другие страны. Понимание еще не пришло, а моховик уже запущен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О живых людях и идеях, которые с помощью силы и закона могут противостоять падению транскапиталистической империи, – политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На неделе был день памяти Владыки Филарета. Первого экзарха белорусской православной церкви. Он руководил в самый сложный период, как наш Президент. 35 лет. Заложил фундамент возрождения духовной жизни Беларуси, способствовал этноконфессиональному диалогу. Его знали, его любили и его уважали даже те, кто не знает дорогу к храму. Он принял наши земли с сотнями разрушенных храмов, оставил экзархат с величайшим храмом-памятником и десятками духовных анклавов. Жизненным принципом Владыки Филарета было: не нам, не нам, но имени твоему, Господи. Но сейчас превалирует главный принцип — мне, мне и имени моему.