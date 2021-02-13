Евгений Пустовой: наконец-то я увидел настоящих белорусов со светлыми лицами и такими же мыслями. Увидел на ВНС

Новости Беларуси. Всю эту неделю Беларусь жила Всебелорусским народным собранием. Всем нам предстоит оценить его значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то все еще размышляет над вопросом, к чему мы сможем прийти. Кто-то немедля уже стремится претворить в жизнь намеченное. И в том и в другом случае масштабный форум у всех на устах. Своим авторским взглядом не обошел народный форум и Евгений Пустовой. Подробнее в видеоматериале.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Все, наконец-то я увидел настоящих белорусов со светлыми лицами и такими же мыслями. Увидел на главной площадке реального народовластия, на Всебелорусском народном собрании. Когда не надо кричать, перекрывать движение, устраивать диверсии – достаточно выйти к микрофону. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.