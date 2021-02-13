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Евгений Пустовой: наконец-то я увидел настоящих белорусов со светлыми лицами и такими же мыслями. Увидел на ВНС

13 февраля 2021 16:47
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Новости Беларуси. Всю эту неделю Беларусь жила Всебелорусским народным собранием. Всем нам предстоит оценить его значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то все еще размышляет над вопросом, к чему мы сможем прийти. Кто-то немедля уже стремится претворить в жизнь намеченное. И в том и в другом случае масштабный форум у всех на устах.

Своим авторским взглядом не обошел народный форум и Евгений Пустовой. Подробнее в видеоматериале

Евгений Пустовой: наконец-то я увидел настоящих белорусов со светлыми лицами и такими же мыслями. Увидел на ВНС-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Все, наконец-то я увидел настоящих белорусов со светлыми лицами и такими же мыслями. Увидел на главной площадке реального народовластия, на Всебелорусском народном собрании. Когда не надо кричать, перекрывать движение, устраивать диверсии – достаточно выйти к микрофону.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Евгений Пустовой: наконец-то я увидел настоящих белорусов со светлыми лицами и такими же мыслями. Увидел на ВНС-4

Евгений Пустовой:
Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой, для которого пропагандист – не обидный штамп, а высокое звание идеологического ранга. Потому что для меня понятие «идеология» ассоциируется с идеалом. Понятно, идеально лишь Царство Небесное, а мы в своей стране созидаем самое лучше из возможного. И никакой невероятный зашквар не разрушит уже созданный белорусский мир. И в смысле спокойствия, и в более объемном понимании: наш политический, социальный и духовный уклад.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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