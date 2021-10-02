Евгений Пустовой: Мэтью – славный малый, но от харизмы Батьки сразу провалился. Хотя пошёл с козырей

Новости Беларуси. Интервью белорусского лидера никого не оставило равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молчат только самые ярые змагары, ну что тут скажешь. Лукашенко поставил на место одиозного журналиста и определил акценты информационной повестки. Тему продолжит Евгений Пустовой. В эфире «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Апошні дыктатар Еўропы в эфире самого известного и рейтингового медиа Старого Света. Как вы там кричали в августе 20-го? «Офицер, застрелись»? Ну я даже не знаю, что сейчас предложить всем тем, кто истерично бился, мол, Лукашенко не будет в эфире CNN. Знаете, что я сейчас представлю? Я представляю, как змагары лопаются от злости, словно год назад шарики в этой студии. «Политика без галстуков и купюр». Мэтью – славный малый. По манере держаться, по мимике и жестам, по умению полемизировать. Но как-то от харизмы Батьки сразу провалился. Хотя пошел с козырей западной демократии. ​Корреспондент CNN заявил, что в Беларуси не соблюдают права человека. Чем ответил Лукашенко? Читайте здесь.

На CNN уверены, что Тихановская убегала от Лукашенко, как их американские морские пехотинцы – от талибов. ​Лукашенко в интервью CNN: я против женщин не воюю, поэтому не хочу давать никаких характеристик. Читайте здесь.

Батька снова отстоял нашу позицию. Вот вам и западные спецслужбы. Никак не успокоятся, что сели в лужу, вернее, в аэропорту Минска. ​Если боитесь, летайте через Северный полюс. Лукашенко об иностранных самолетах над Беларусью. Подробности здесь.

Ну да, западные политики привыкли беспрепятственно возвышаться над всем миром. Вашингтонских ястребов окрыляют главные аргументы под крыльями В-2 и F-16 – бомбы. Беларусь не Югославия, не Ирак и не Афганистан. У нас совместная группировка ПВО и ВВС с Россией. Александр Лукашенко: мы с Путиным достаточно умны, чтобы создать союз, который будет сильнее унитарного образования. Читайте здесь.

Против нас объявили информационную войну, или, если понятнее, умную войну. Чтобы в мозгах были лишь западные ценности, фильмы и даже фразы. А самое страшное то, что мы заглатываем, не подозревая этого, информационный фастфуд. Но пока в мире остались такие политики, как наш Лукашенко, флаг коллективного Запада не получится водрузить над сознанием всего человечества. Не вписывается выходец из шкловской земли в планы обитателей высших этажей финансово-сетевой пирамиды англосаксонской тусовки. Ждут ухода. «Я буду вечным Президентом». О чем говорит Лукашенко? Читайте здесь.