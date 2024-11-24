Могут ли применить ядерное оружие в Украине – мнения экспертов

Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог: Риски применения ядерного оружия, к большому сожалению, возрастают. То есть исключить риски мы не можем. Но прежде всего я хочу подчеркнуть, что Российская Федерация занимает твердую позицию, что применение ядерного оружия в самом крайнем случае. Это значит, что мы делаем все для того, чтобы это оружие не применялось. К большому сожалению, наши бывшие партнеры, как определил недавно Василий Алексеевич Небензя в ООН, делают, наоборот, все для эскалации конфликта. А как мы понимаем, точкой этой эскалации может стать либо мир, либо ядерная катастрофа, в которой победителей не будет.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам: Вынужден согласиться с коллегой. Международная напряженность нарастает. Конечно, рассчитываем на лучшее. Республика Беларусь отдает приоритет политико-дипломатическим средствам разрешения конфликта. Вместе с тем, не секрет, что мы изменили и Конституцию, и Военную доктрину с целью размещения тактического ядерного оружия Российской Федерации на своей территории. Рассматриваем это оружие как средство сдерживания, но, к сожалению, на сегодня, в первую очередь со стороны Запада, мы не видим воли и стремления решить нынешнее противоречие компромиссным путем. Поэтому готовимся к разным сценариям развития событий.

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог (Россия):

Это еще совершенно не Карибский кризис. Потому что в условиях Карибского кризиса за этой чертой не следует ничего. Это точка невозврата. И все возвращаются к рациональности. И мы видели способность Запада возвращаться к рациональности, когда это нужно.

Нам нужно вывести ситуацию в точку, где они вынуждены будут открыто принимать решения. Что для этого можно было бы сделать? Для этого нужно было самим пойти по этой лестнице эскалации, и для этого должны страдать подводные кабели, должны страдать спутники. Я не говорю об ударах по территории. Знаете, у нас тоже есть горячие головы в России, которые на Вашингтон и прочее сразу ракетами бахнут. Нет, совершенно. Есть для этого реальные военно-политические средства. Помимо дипломатического разговора о том, как Мария Захарова несколько дней назад говорила, как раз накануне того, как ATACMS ударили по территории России, что это будет четкий ответ. А этого четкого ответа пока не видится.

Видится, что мы доктринально отвечаем, формализуя нашу новую Ядерную доктрину. Но при этом нет военных конкретных шагов. Я сейчас не говорю о плоскости специальной военной операции, потому что для американцев Украина – это расходный материал. Им вообще плевать, что мы побеждаем, не побеждаем. Это для них репутационный ущерб, но на самом деле не реальный момент.