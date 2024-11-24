Шпаковский прокомментировал планы западных спецслужб о вторжении в Беларусь: не смогут

Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам:

Уже с конца 2020 года, когда стал понятен провал сценария цветной революции в Беларуси при помощи протестной улицы, за рубежом были созданы эмигрантские центры белорусских экстремистов, которые находятся под плотным оперативным контролем иностранных спецслужб. И они приступили к планированию военных провокаций против нашей страны. Под эгидой ГУР Министерства обороны Украины действует так называемый «Белорусский добровольческий корпус». Там разные названия подразделений, которые в него входят. «Террор», «Полк Калиновского» – они периодически мигрируют из одной структуры в другую. Тем не менее общая численность – несколько сотен человек. Под эгидой польских спецслужб создано так называемое «Посполитое рушение» и его боевое крыло под названием «Харугви». В Варшаве местной городской мэрией, причем довольно давно, более 15 лет назад, белорусским радикалам было предоставлено помещение в центре города, которое называется Белорусский дом. На сегодня там создан рекрутинговый центр для вербовки наемников, которые впоследствии получают боевой опыт на территории Украины. Однако основная задача – заброска в будущем в Республику Беларусь. В Литве создано бандформирование под названием «Литвины». Несколько десятков человек патронируются местным Департаментом государственной безопасности.

Александр Шпаковский:

Мы всех этих людей знаем, поименно они установлены, их преступная деятельность задокументирована, данные структуры признаны на территории Республики Беларусь террористическими организациями. Конечно, если западные недоброжелатели нажмут на курок, дадут команду «фас» этим своим бандитам, которых они там собрали, это будет для нас неприятно, и для нашего общества, которое с 1944 года развивается в режиме мирного времени, будет своего рода социальным шоком. Но нужно понимать, что несколько сотен отморозков не смогут противостоять государственной машине, обладающей вооруженными силами, правоохранительными структурами, спецслужбами. Как сказал мой добрый знакомый, командующий внутренними войсками генерал-майор Карпенков: мы их просто уничтожим. В этом не должно быть никаких сомнений. Конечно, для нас это будет, повторюсь, крайне неприятно. Для страны, в национальном гимне которой зафиксирована доктринальная мысль – «мы, белорусы, мирные люди», это будет неприятно. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути.