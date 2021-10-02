Если боитесь, летайте через Северный полюс. Лукашенко об иностранных самолётах над Беларусью

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то Англии, Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма, поэтому я здесь не исключение. А бояться через Беларусь летать… Вы многие десятилетия летали через Беларусь, и никаких не было проблем. И не будет. А то, что вы не летаете – господь с вами, летайте через Северный полюс, можно через Южный.

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