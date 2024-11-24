Шпаковский: контакты с Западом есть и у Беларуси, и у России

Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам:

Определенные каналы диалога сохраняются. В первую очередь, по линии специальных служб. Потому что именно там сосредоточены в наибольшей степени здравомыслящие люди, не обязательно положительно относящиеся друг к другу, но понимающие, к чему может привести ядерная эскалация планеты. Поэтому контакты есть. Есть контакты и у нас, есть контакты и у Российской Федерации с Западом.

Начинали программу с цитат Бжезинского. Я бы напомнил еще, что в своих работах Бжезинский писал о геополитических акторах и геостратегических центрах. Так вот, Украину Бжезинский выделял в качестве одного из геостратегических центров современного мира, над которым, в числе прочих, Соединенные Штаты для обеспечения глобального доминирования должны сохранять контроль. Украина занимает важное место в планах США по сдерживанию Российской Федерации. И именно в таком контексте коллективно Запад рассматривает Украину.

Поэтому, как минимум, для части западных элит, по всей видимости, связанных с определенными кругами в Демократической партии, компромиссное решение украинского конфликта либо победа Российской Федерации в Украине выглядит неприемлемой, потому что повлечет очень серьезные политические и геополитические последствия. Именно сейчас вот эта часть американских правящих кругов цепляется за хвост уходящей администрации Байдена и пытается коренным образом изменить ситуацию на территории Украины, чтобы, как выразился сын президента Трампа, пришедший к власти Трамп уже столкнулся с новой реальностью, в которой необходимо вести войну.