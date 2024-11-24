Федосова: администрация Байдена повышает ставки, но это можно рассматривать как подарок Трампу

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог (Россия):

Администрация Байдена, с одной стороны, повышает ставки и втягивает администрацию Трампа уже будущую в этот конфликт. С другой стороны, такие гипотезы тоже можно провести, что повышение ставок Байденом можно рассматривать как подарок Трампу. Ведь ему нужно с какими-то завышенными переговорными позициями прийти и начать договариваться с Путиным о чем-то, как он заявлял ранее, на что он нацелен. Если эти завышенные ставки будут действительно такими серьезными, он может сказать: ну, давайте мы вот от этого откажемся или отзовем разрешение. То есть у Трампа с этой точки зрения больший диапазон возможностей, потому мы не можем до конца говорить о том, что Трампа загоняют в какой-то узкий коридор. Совершенно нет.