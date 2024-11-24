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Федосова: администрация Байдена повышает ставки, но это можно рассматривать как подарок Трампу

24 ноября 2024 19:34
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Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Федосова: администрация Байдена повышает ставки, но это можно рассматривать как подарок Трампу-2

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог (Россия):
Администрация Байдена, с одной стороны, повышает ставки и втягивает администрацию Трампа уже будущую в этот конфликт. С другой стороны, такие гипотезы тоже можно провести, что повышение ставок Байденом можно рассматривать как подарок Трампу. Ведь ему нужно с какими-то завышенными переговорными позициями прийти и начать договариваться с Путиным о чем-то, как он заявлял ранее, на что он нацелен. Если эти завышенные ставки будут действительно такими серьезными, он может сказать: ну, давайте мы вот от этого откажемся или отзовем разрешение. То есть у Трампа с этой точки зрения больший диапазон возможностей, потому мы не можем до конца говорить о том, что Трампа загоняют в какой-то узкий коридор. Совершенно нет. 

# Международная политика # Виктория Федосова

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