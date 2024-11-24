Василий Фатигаров рассказал, каким должен быть ответ России на действия Запада

Есть ли риск применения ядерного оружия в Украине, почему нарастает международная напряженность и к чему может привести противостояние Москвы и Вашингтона? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

В документе, который подписал Владимир Владимирович Путин, четко сказано: готовность и решимость. Готовность мы демонстрируем учениями. Учения провели – значит, мы готовы. Технически все может полететь туда, куда нужно. А решимость? Слов наших, как вы говорите, контрагенты, не понимают. Им нужны какие-то действия. Да, возможно, это и кабели, возможно, это и поставки вооружения каким-то третьим силам, которые борются с американским режимом. Вполне возможно.

Но это настолько тонкая грань, потому что, с одной стороны, ситуация не дошла до Карибского кризиса, а с другой стороны, она его перешла. Карибский кризис был во время холодной войны. Тогда не шли боевые действия. А сегодня, по определению нашего президента Владимира Владимировича Путина, конфликт изменил свою природу. Как сказал в сентябре Владимир Владимирович Путин, если будут удары вглубь России дальнобойными ракетами западными, это значит, что конфликт поменяет свою природу, и мы будем де-факто в войне непосредственно с НАТО. И сейчас каждый наш ответ нужно очень серьезно взвешивать. Колоссальная ответственность перед всем миром лежит сейчас на плечах нашего верховного Главнокомандующего.

И я абсолютно уверен, что в соответствии с нашими законами в Совете Безопасности, в Генеральном штабе эти ответы прорабатываются. Но они должны быть, это все понимают, комплексными. И очень серьезно взвешенными. Потому что с той стороны, вы меня извините, политики взбалмошные. Политики, которые уже не помнят Второй мировой войны, они уже сами себя убедили в фейковой истории, которую они создали.