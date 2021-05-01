Евгений Пустовой: именно наши земляки заслонили собой весь мир от чернобыльского пепла. Мы спасли Европу от нацизма и от радиации

Новости Беларуси. К теме возрождения регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. На этой неделе в Беларуси вспоминали одну из самых трагических дат в истории. 26 апреля 1986 года – этот день разделил судьбы сотен тысяч людей на жизнь до и после. В рубрике «Политика без галстуков и купюр» тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос – и ты повержен. Через несколько часов во всех православных храмах будут звучать самые жизнеутверждающие слова. Эти слова будут звучать и в белорусских селах и поселках, которых уже давно не должно быть.

Разношерстные политиканы собирались белорусские весачкі отправить на погост истории, сунуть добротные дома бульдозерами в земляные ямы. Не разбираясь. Зарыть аутентичный регион в землю не дал Президент Лукашенко. И сейчас вместо страшного чернобыльского набата в Вербовичах, Камарине, Наровле, Хойниках, Брагине зазвучит пасхальный благовест. Это политика без галстуков и купюр о воскресении чернобыльских регионов.