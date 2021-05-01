«Появилась мысль установить памятник жителям в лице мамы и папы». Рассказываем историю создания скульптуры в деревне Орешенки

Новости Беларуси. 1 мая выдалось особенным для жителей деревни Орешенки. Событие в разрезе страны, возможно, небольшое – открытие скульптуры. Но учитывая, кому она посвящена, мы не могли оставить его без внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш витебский корреспондент накануне торжества отправился в небольшой населенный пункт, где узнал историю создания памятника. Как сон превратился в реальность – расскажет Виктор Пралич.

Чтобы добраться к новой достопримечательности деревни Орешенки, а старых здесь и нет, полагаться на навигатор бессмысленно. Современный путеводитель доведет вас только до центра деревушки. Но и там вы не найдете скульптуры – она на самой окраине.

Алексей Евсеев, скульптор:

Сейчас я смотрю, как ложится патина, то есть последние штрихи. А начиналось все почти полтора года назад с обычного звонка и совсем необычной просьбы: создать скульптуру мужчины и женщины. Идею подсказала сама жизнь заказчика. А точнее сон. Родители, закончившие сложную работу в поле, возвращаются домой – это видение и воплотили в реальность.

Алексей Евсеев:

Мне было очень интересно ее сделать, я не делал таких работ, это первая моя работа такого плана. Да, азарт. Да горел. Не что-то такое пафосное – когда стоит жнея на перекрестке в городе, – это как-то немножко не к месту, а именно в деревне в естественной среде, что вот они выходят из поля.

После начались творческие поиски. Работать над образами приходилось даже до 10 часов в день. Прорабатывалась каждая мелочь. Особенно долго не удавалось художественно «обуздать» коня. Да и композиционный материал из-за своей специфики требовал осторожности. Как работа сапера – ошибаться нельзя. Пришлось бы переделывать заново.

Александр Белов, литейщик:

Такой композиции в Витебской области точно нет. Есть обычные стандартные вещи, которые технически легко исполнимые: зубры, олени, топиарии. Это все просто, легко. Но там нет жизни. А мы – мы вдохнули.

Вдохнуть жизнь в Орешенки сейчас пытается Михаил Катульский. Пару лет назад приехал сюда снова. Его малая родина поросла большой травой. Сегодня это место не узнать.

Михаил Катульский, житель Витебска:

Мне было лет 7-8, не больше. Точно вот так папа, значит, за плугом, мама сзади. Они приехали на обед. Все усталые. И когда у меня появилась мысль установить памятник жителям в лице мамы и папы, у меня этот эпизод всплыл в памяти.