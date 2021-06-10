Евгений Лукьянов: атомную станцию в Литве срыли, нет её больше, а теперь белорусская рядом. Как же так? Это же вызов

Новости Беларуси. Взамен международного права, которое проверено столетиями, появляется практика международных правил – об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломат заверил, что если западные санкции будут наносить существенный ущерб белорусской экономике, наша страна может рассчитывать на поддержку. Несмотря на санкционные нюансы, БелАЭС будет введена в строй планово и в срок. Уверенность в этом высказал и глава дипмиссии.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Процесс идет успешно, по графику. Процедуры и тестовые, и разрешительные идут в положительном ключе. Предстоят еще определенные технологические вещи: загрузка топлива, какие-то регламентные процедуры и все остальное. Вполне понятно (вы лучше меня это знаете), какое значение эта стройка имела в информационном поле. Понятно, откуда шли в основном комментарии, негативизм какой-то: из Литвы, из Польши, из Балтии как таковой. Но не из всей Балтии, прошу вас обратить на это внимание. Там закоперщики как раз литовские соседи. И что получается? Была атомная станция в Литве, в Литовской ССР, Игналинская. Тогда Литва обрела независимость и потом вступила в Европейское сообщество, им сказали: ребята, вот негоже, совсем негоже иметь такую станцию, советского производства там Игналина, всем опасно. Срыли эту станцию, все, нет ее больше. Посол России: мы слышим от белорусских партнёров о том, когда мы откроем свою границу. У нас опять рост заболеваний