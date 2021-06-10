Евгений Лукьянов: речь не о поглощении одной экономики другой, а о том, чтобы на рынках мы не были конкурентами

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

И в этом смысле и Россия, и Беларусь, мне кажется, исповедуют одну идеологию, одну практику. Мы должны быть взаимодополняемыми, мы должны интегрировать наши экономики. Речь идет не о поглощении одной экономики другой, речь идет о том, чтобы на внешних рынках и на внутренних рынках мы не были конкурентами друг другу. Мы должны таким образом выстроить наши взаимоотношения в этой сфере, чтобы польза от этих интеграционных процессов была в равной степени и для России, и для Беларуси. Это очень деликатный, это очень сложный и не одномоментный процесс.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Беларусью вступил в силу в 2000 году. В итоге в 2021-м – программа углубленной интеграции. Минску и Москве осталось согласовать последнюю дорожную карту, которая касается энергоносителей.