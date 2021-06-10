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Евгений Лукьянов: речь не о поглощении одной экономики другой, а о том, чтобы на рынках мы не были конкурентами

10 июня 2021 17:38
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Новости Беларуси. Взамен международного права, которое проверено столетиями, появляется практика международных правил – об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Лукьянов: речь не о поглощении одной экономики другой, а о том, чтобы на рынках мы не были конкурентами-1

Дипломат заверил, что если западные санкции будут наносить существенный ущерб белорусской экономике, наша страна может рассчитывать на поддержку.

Евгений Лукьянов: Россия Беларусь в беде не оставит. Русские своих не бросают, но и белорусы тоже

Лукьянов подчеркнул, что Беларусь и Россия в совместном сотрудничестве имеют больше перспектив, нежели работая порознь.

Евгений Лукьянов: речь не о поглощении одной экономики другой, а о том, чтобы на рынках мы не были конкурентами-4

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
И в этом смысле и Россия, и Беларусь, мне кажется, исповедуют одну идеологию, одну практику. Мы должны быть взаимодополняемыми, мы должны интегрировать наши экономики. Речь идет не о поглощении одной экономики другой, речь идет о том, чтобы на внешних рынках и на внутренних рынках мы не были конкурентами друг другу. Мы должны таким образом выстроить наши взаимоотношения в этой сфере, чтобы польза от этих интеграционных процессов была в равной степени и для России, и для Беларуси. Это очень деликатный, это очень сложный и не одномоментный процесс.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Беларусью вступил в силу в 2000 году. В итоге в 2021-м – программа углубленной интеграции. Минску и Москве осталось согласовать последнюю дорожную карту, которая касается энергоносителей.

# Беларусь-Россия # Экономика # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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