Посол России: мы слышим от белорусских партнёров вопросы, когда мы откроем свою границу. У нас опять рост заболеваний

Новости Беларуси. Взамен международного права, которое проверено столетиями, появляется практика международных правил – об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол России в Беларуси прокомментировал намерения восстановить железнодорожное и авиационное сообщение между странами на допандемийном уровне.

Евгений Лукьянов: атомную станцию в Литве срыли, нет ее больше, а теперь белорусская рядом. Как же так? Это же вызов