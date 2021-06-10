Посол России: мы слышим от белорусских партнёров вопросы, когда мы откроем свою границу. У нас опять рост заболеваний

Новости Беларуси. Взамен международного права, которое проверено столетиями, появляется практика международных правил – об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посол России в Беларуси прокомментировал намерения восстановить железнодорожное и авиационное сообщение между странами на допандемийном уровне.
Евгений Лукьянов: атомную станцию в Литве срыли, нет ее больше, а теперь белорусская рядом. Как же так? Это же вызов
Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Мы слышим сигналы от наших белорусских партнеров: когда все восстановится, когда вы откроете свою границу, когда будет пассажирское сообщение, когда авиационное, транспортное, наземное, автомобильное? У нас – надеюсь, вы эти цифры тоже видите – опять рост выявленных заболеваний. «Ласточки», обычные скоростные поезда между Россией и Беларусью работают. Количество этих «ласточек» сразу оказалось абсолютно недостаточным. Сейчас количество вагонов в них, насколько я понимаю, увеличено вдвое. Граница, да, до сих пор под тем постановлением правительства России, где право пересечения этой границы регламентировано конкретными случаями. Пока это постановление отменено не будет. Пошли уже железнодорожные маршруты из Гомеля и Гродно, будут, конечно, подвижки в восстановлении авиасообщения с российскими регионами.
Евгений Лукьянов: речь идет не о поглощении одной экономики другой, а о том, чтобы на рынках мы не были конкурентами. Читайте здесь.