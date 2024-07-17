В Жодино за первое полугодие вакцинацию прошли более 1200 человек

Необходимость, безопасность и результативность. Вакцинация – одна из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человеческий организм от инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Жодино за первое полугодие вакцинацию прошли более 1,2 тысячи человек. Перечень прививок большой. С помощью них предотвращают и минимизируют риск таких заболеваний, как корь, краснуха, эпидемический паротит, дифтерия, ветряная оспа, вирусные гепатиты А и В, также гриппы и другие инфекции. Самой распространенной в летний период является вакцинация от клещевого энцефалита. Курс состоит из двух внутримышечных инъекций с интервалом 1-7 месяцев. Прививку необходимо делать не позднее, чем за 2 недели до возможной встречи с клещом.

Антонина Бобко, врач – профпатолог, заведующая отделением профилактики Жодинской центральной городской больницы:

Клещевой энцефалит – это тяжелое заболевание, которое поражает нервную систему. В первую очередь, это головной мозг. У людей возникают пареза, параличи, они не могут сидеть самостоятельно. Хоть у нас, допустим, город Жодино и не эндемичный по клещевому энцефалиту район, но клещей очень много. В последнее время, с каждым годом растет тенденция к тому, что клещи размножаются, увеличиваются, активируются они раньше. Некоторые даже умудряются находить клеща зимой.