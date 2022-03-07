«Каждый сорт облелеян и обласкан». Какие розы пользуются наибольшей популярностью перед 8 Марта?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются большие выходные и им сопутствует весенне-цветочное настроение. К 8 Марта только в Витебске подготовили к продаже около 30 тысяч роз. «Талея», «Олл Стар», «Аваланш», именно этим сортам сейчас отдает предпочтение потребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовиться к весеннему празднику в Витебском Зеленстрое начинают еще осенью. В теплицах около 10 видов роз: от классической красной до эксклюзивных двухцветных. Несмотря на то, что здесь применяются современные технологии выращивания, все же главное – человеческий подход, уверены опытные цветоводы. Сейчас они работают без выходных.

Валентина Шендюкова, заместитель директора Витебского Зеленстроя:

Они же отличаются яркостью, соцветием, даже тот же листочек зеленый, он совершенно другого вида, другого цвета. Выращенный в любви и ласке. Его не трогало много людей, не транспортировали. Всегда у нас закреплены определенные девочки за определёнными сортами. Поэтому каждый сорт облелеян и обласкан.