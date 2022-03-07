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«Каждый сорт облелеян и обласкан». Какие розы пользуются наибольшей популярностью перед 8 Марта?

07 марта 2022 09:59
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются большие выходные и им сопутствует весенне-цветочное настроение. К 8 Марта только в Витебске подготовили к продаже около 30 тысяч роз. «Талея», «Олл Стар», «Аваланш», именно этим сортам сейчас отдает предпочтение потребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый сорт облелеян и обласкан». Какие розы пользуются наибольшей популярностью перед 8 Марта?-1

Готовиться к весеннему празднику в Витебском Зеленстрое начинают еще осенью. В теплицах около 10 видов роз: от классической красной до эксклюзивных двухцветных. Несмотря на то, что здесь применяются современные технологии выращивания, все же главное – человеческий подход, уверены опытные цветоводы. Сейчас они работают без выходных.

«Каждый сорт облелеян и обласкан». Какие розы пользуются наибольшей популярностью перед 8 Марта?-4

Валентина Шендюкова, заместитель директора Витебского Зеленстроя:
Они же отличаются яркостью, соцветием, даже тот же листочек зеленый, он совершенно другого вида, другого цвета. Выращенный в любви и ласке. Его не трогало много людей, не транспортировали. Всегда у нас закреплены определенные девочки за определёнными сортами. Поэтому каждый сорт облелеян и обласкан.

«Каждый сорт облелеян и обласкан». Какие розы пользуются наибольшей популярностью перед 8 Марта?-7

Чтобы цветы хранились дольше, их помещают в холодильную камеру. Уже отсюда букеты отправятся согревать сердца и дарить весеннее настроение.

# Праздничные даты # общество # Валентина Шендюкова # Фотофакт

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