Разрушают стереотипы о сельском хозяйстве! Почему молодёжь всё чаще выбирает АПК?

В Гродненской области запустили масштабную профориентационную кампанию по поступлению в аграрные вузы. Как попасть в университет без экзаменов, заработать на стипендии, да еще и приобрести для себя знания по востребованной и высокооплачиваемой профессии. Теперь старшеклассники знают ответы на эти вопросы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждую неделю представители комитета сельского хозяйства, Гродненского аграрного университета и сельхозпредприятий проводят встречи со школьниками в разных районах. Привлекают молодежь в село весомыми аргументами, убедилась Галина Буро.

Чтобы привлечь в АПК молодежь, нужно применять новые подходы к популяризации аграрных профессий. Это задача для представителей вузов и комитетов сельского хозяйства. Например, в Гродненской области запустили масштабный проект по профориентации. Охват – все районы. В этот раз в Мосты приехали около 400 старшеклассников из местных школ и Волковысского района. Для них развернутый чек-лист агроперспектив и преференций от государства. Лукашенко о недоборах в аграрных вузах: это входит в сферу Минсельхозпрода, им, видимо, не до образования.

Валентин Пешко, ректор Гродненского государственного аграрного университета:

Для поступления в аграрный университет на сельскохозяйственную специальность сегодня достаточно заключить договор о целевой подготовке, написать заявление и уже быть зачисленным в ряды студентов еще до начала основного этапа вступительной кампании. На два дня увеличен срок подачи документов на специальности сельскохозяйственного профиля во все аграрные университеты нашей страны.

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

Мы на сегодняшний день готовы даже доплачивать стипендию c заказчиками кадров от 5 до 20 базовых величин в месяц, пока человек учится по целевому направлению. А это, на всякий случай, от 200 до 800 рублей плюс стипендия, которая дается государством. То есть молодой человек, если он на востребованной специальности учится, такой как ветеринарный врач, зооинженер, фактически может тысячу рублей зарабатывать пока еще только учится.