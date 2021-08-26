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Александр Лукашенко 26 августа встретится с главой концерна «Белгоспищепром»

26 августа 2021 07:31
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Новости Беларуси. 26 августа у Президента рабочая встреча. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», на разговор приглашен глава концерна «Белгоспищепром», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 26 августа встретится с главой концерна «Белгоспищепром»-1

Это основной производитель продуктов в стране. В его структуру входят десятки предприятий, представляющих разные отрасли пищевой промышленности.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Бубен # Фотофакт

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