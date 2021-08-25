«Выход на единый образовательный ресурс возможен с любого телефона». Сможет ли онлайн-образование заменить обычное?
Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой.
Юлия Алексеюк, ведущая:
А что касается системы онлайн-образования, на какой стадии оно сейчас находится в Беларуси, в частности в Минске?
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Информатизация – это наше будущее. Такую задачу ставит и глава государства, и руководство города. Кто, как не система образования, будет в первых рядах продвигать это направление? Сегодня выход на единый образовательный ресурс возможен с любого вида телефона, планшета, компьютера – как удобно ребенку. Многие дети сегодня используют варианты электронных учебников.
Юлия Алексеюк:
Как вы думаете, выместят ли информационные ресурсы бумажные носители?
Наталья Проскурова:
Я думаю, что со временем да, хотя книга в жизни каждого человека, будь то ребенок, человек среднего возраста или пожилой человек, должна быть, потому что все равно, читая книгу, развиваются и мышление, и речь. Я бы на таких предметах, как белорусская, русская литература в обязательном порядке использовала именно бумажные носители.
Юлия Алексеюк:
Чтобы можно было не только прочесть, но и ощутить, потрогать руками листы.
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