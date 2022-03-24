Этот вид спорта помогает включиться в общество. В Руденской школе-интернате провели семинар по бочче-спорту

Новости Беларуси. В Руденской вспомогательной школе-интернате состоялся семинар-практикум по бочче-спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Практический урок прошел при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс».

В семинаре приняли участие около 60 спортсменов и тренеров из 9 учреждений образования, в которых проводится работа с детьми с особенностями психофизического развития. Сначала ребята с наставниками осваивали основы теории, а затем перешли на практическую ступень. С большим энтузиазмом были восприняты тренинги и мастер-классы. Частью мероприятия стала также деятельность интерактивных площадок.

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета «Спешиал Олимпикс»:

Сегодня это очень актуальный вид спорта для людей, которые имеют определенные ограничения. Этот вид спорта помогает сформировать у них социально значимые навыки коммуникации, помогает включиться в общество обычных людей. Помогает показать свою успешность в силу того, что он достаточно доступный для детей этой категории. Сегодня это современный спорт. Это не только спорт – это средство отдыха, средство досуга и средство общения с людьми.