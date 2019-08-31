Всё ещё тепло и сухо. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели Беларусь окажется во власти повышенного атмосферного давления. Во вторник в регион придёт атмосферный фронт с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Владимир Коляда, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В начале сентября по-прежнему будет удерживаться очень тёплая, комфортная, в основном, сухая погода. 1-2 сентября будет по-прежнему поступать воздух с юго-запад Европы. Ночная температура составит +12 +18. Дневная температура составит от +23 +24 по северо-востоку Витебской и Могилёвской областей до +30 +31 по юго-западу Брестской области. В ближайшую неделю дождей будет очень мало. Пройдёт малоактивный атмосферный фронт. 3 сентября – дожди местами по западу. 4 сентября – в отдельных районах страны, 5 сентября – кое-где по юго-востоку.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам