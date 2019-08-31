Съедобный букет. Необычная идея для школьной линейки

Никита Радкевич, директор мастерской съедобных букетов: К 1 сентября мы разработали специальные букеты акционные, которые сделали в районе 20 рублей.

Мы принесли розово-серебристую упаковку, которая будет конкретно гармонировать с нашим сегодняшним букетом. Как правило, всегда в своих букетах используем только свежие фрукты. Яблоко, персик, апельсин, орехи грецкие, зелень, цветы (роза кустовая у нас сегодня).

С букетами в течение двух-трёх дней ничего не происходит. Основное наше пожелание: хранить в прохладном месте, чтобы цветы и фрукты не испортились.

Флорист будет делать фруктово-цветочный букет, который больше всего пользуется популярностью к 1 сентября.

Надписи могут быть разные: «1 сентября», «Поздравляем». К каждому празднику мы готовим специальные букеты, которые будут выглядеть актуально.

Мы принесли два вкусных букета, которые состоят из сладостей, также из полезного наполнения к 1 сентября: краски, тетрадка, ручки.

В каждом букете какой-то сюрприз. Вот так выглядит готовый букет. Он лёгкий и первоклашке на первом звонке будет легко его держать.