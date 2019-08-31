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Съедобный букет. Необычная идея для школьной линейки

31 августа 2019 16:58
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Необычный букет для школьной линейки показали в программе «Плюс-минус»

Никита Радкевич, директор мастерской съедобных букетов:
К 1 сентября мы разработали специальные букеты акционные, которые сделали в районе 20 рублей.

Съедобный букет. Необычная идея для школьной линейки -1

Съедобный букет. Необычная идея для школьной линейки -3

Флорист будет делать фруктово-цветочный букет, который больше всего пользуется популярностью к 1 сентября.

С букетами в течение двух-трёх дней ничего не происходит. Основное наше пожелание: хранить в прохладном месте, чтобы цветы и фрукты не испортились.

Мы принесли розово-серебристую упаковку, которая будет конкретно гармонировать с нашим сегодняшним букетом. Как правило, всегда в своих букетах используем только свежие фрукты. Яблоко, персик, апельсин, орехи грецкие, зелень, цветы (роза кустовая у нас сегодня).

Съедобный букет. Необычная идея для школьной линейки -6

Надписи могут быть разные: «1 сентября», «Поздравляем». К каждому празднику мы готовим специальные букеты, которые будут выглядеть актуально.

Мы принесли два вкусных букета, которые состоят из сладостей, также из полезного наполнения к 1 сентября: краски, тетрадка, ручки.

В каждом букете какой-то сюрприз. Вот так выглядит готовый букет. Он лёгкий и первоклашке на первом звонке будет легко его держать.

Съедобный букет. Необычная идея для школьной линейки -9

# Дети # общество

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