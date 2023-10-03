«Этот сентябрь стал самым тёплым за много лет». Какой погоды ждать этой осенью в Беларуси?

Екатерина Яцкевич, ведущая: Нас, конечно, интересуют вопросы климатических максимума и минимума в этом месяце, потому что то, что творилось в этом сентябре, это действительно что-то уникальное. Какие были замечены максимальные и минимальные температуры в это время в какие-то годы?

Почему в сентябре в Беларуси царствовало лето? Неужели это глобальное потепление? Оно наступает нам на пятки.

Наталья Суслова, начальник службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета:

Нужно начать с того, что у нас на территории Беларуси отмечается колебание температуры воздуха от 11,5 по северу и до 13,9 по юго-западу страны. Хотелось бы, конечно же, сказать, что этот сентябрь стал самым теплым за многолетний период наблюдений. Средняя температура воздуха составила +16,2 градуса. До этого такой рекорд отмечался в 2015 году, и средняя температура воздуха составила +15 градусов.

Юрий Царев, ведущий:

Вы сказали, что уже не в первый раз такое происходит в стране. Какие-то есть еще ключевые годы, когда у нас была такая теплая, летняя осень?

Наталья Суслова:

Если мы говорим о сентябре, то можно сказать, что теплее на полтора-два градуса был сентябрь 1955, 1975, 1994, 2015 и 2020 годов.

Екатерина Яцкевич:

Все-таки у нас разные погодные условия были. Мы видим иногда и ливни, и засухи. Как это отражается на состоянии природы?