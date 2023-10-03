«Акция вышла за рамки Беларуси». В Витебске собираются монеты для памятника героям ВОВ в Москве
Новости Беларуси. В Витебске начали сбор советских монет для памятника героям Великой Отечественной войны, который будет установлен на Поклонной горе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект благотворительного фонда Алексея Талая «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» сегодня объединил всех, кому дорога память. Опустить монеты в копилку в Витебске можно будет еще до весны 2025 года. Не исключено, что для многих участие в акции станет даже семейной традицией. Она уже объединила множество единомышленников из разных городов. На добрую инициативу откликнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Казани и не только.
Ульяна Соловей, учащаяся СШ № 45 Витебска:
Мой дедушка воевал в Великой Отечественной войне. Я хотела увеличить память о нем.
Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:
Фронтовый листок – то самое письмо от наших дедов и прадедов, которое получали сотни тысяч, миллионы семей с фронта. С весточкой о том, что происходит на фронте. То, о чем думают они, о чем мечтают. Конечно же, о мире. О том, что скоро кончится война.
Лидия Шишко, представитель благотворительного фонда Алексея Талая по Витебску и Витебской области:
Акция вышла за рамки Беларуси. Она не только на союзное пространство шагнула, я думаю, она будет вообще всенародной.
Из собранных монет будут отлиты слитки, которые пойдут на изготовление памятного знака «Живая память благодарных поколений» для Москвы. Первая подобная скульптурная композиция установлена на набережной в парке Победы в Минске, вторая появится у стен Брестской крепости к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.