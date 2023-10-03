«Акция вышла за рамки Беларуси». В Витебске собираются монеты для памятника героям ВОВ в Москве

Новости Беларуси. В Витебске начали сбор советских монет для памятника героям Великой Отечественной войны, который будет установлен на Поклонной горе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект благотворительного фонда Алексея Талая «Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» сегодня объединил всех, кому дорога память. Опустить монеты в копилку в Витебске можно будет еще до весны 2025 года. Не исключено, что для многих участие в акции станет даже семейной традицией. Она уже объединила множество единомышленников из разных городов. На добрую инициативу откликнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Казани и не только.