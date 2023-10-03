Является ли бадминтон лёгким видом спорта? Мнение тренера и спортсменки

Продолжаем тему спорта. Спешим сообщить вам еще одну интересную новость. В столице завершились открытые соревнования по бадминтону «Минская осень». И уже не первый год чемпионат становится началом сезона для всех белорусских представителей этого зрелищного вида спорта. У нас есть уникальная возможность познакомиться с героями этого чемпионата лично. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Софья Яновская, золотой призер турнира «Минская осень 2023» в парной категории и Владислав Савельев, главный тренер юниорской сборной по бадминтону. Юрий Царев, ведущий:

Турнир достаточно известный. Он еще в БССР был образован, а что он для вас как для тренера, как для спортсмена?

Софья Яновская, золотой призер турнира «Минская осень 2023» в парной категории:

Для меня это хороший старт, начало сезона. Подготовительный турнир к самому главному – к чемпионату страны. Когда начинается сезон в бадминтоне? Юрий Царев:

Сезон в бадминтоне начинается осенью? Софья Яновская:

Да. Юрий Царев:

Это очень удивительно, потому что общее впечатление спорта, что это достаточно летний, практически пляжный вид спорта.

Владислав Савельев, главный тренер юниорской сборной по бадминтону:

Летом у нас межсезонка. Там уже работа больше на общую физическую подготовку. И первый старт «Минская осень» как для меня, как для тренера, это посмотреть, над чем мы летом поработали, будет время еще подготовиться уже к этом чемпионату, где-то исправить ошибки. Как проходит подготовка к турниру? Юрий Царев:

Софья, победы в стольких категориях. Вы достаточно хорошо подготовились. Как шла подготовка, тяжело было? Софья Яновская:

Всегда подготовка идет очень тяжело. Юрий Царев:

В общем понимании бадминтон достаточно легкий вид спорта. Казалось бы, практически без напряжения, стой себе и бей по воланчику ракеткой. Это, например, не тяжелая атлетика, не бег. Или есть масса еще дополнительных каких-то видов физической подготовки, которые необходимо спортсмену пройти, чтобы быть в хорошей форме? Владислав Савельев:

В бадминтоне совокупность всех физических навыков, то есть координация, скорость, общая физическая выносливость. То есть если какой-то фактор отстает, сама игра уже и результат будет не такой хороший.

Юрий Царев:

Сильные тебе попадались соперники? Софья Яновская:

Да, самая сильная выпала за выход финал. С первой ракеткой Беларуси играла, с Марианной Вербицкой в одиночной категории, в миксте у нас тоже за выход финал получилась она, то есть с членом нацкоманды играли, она и Александрович Александр. Как развивается бадминтон в Беларуси? Юрий Царев:

У нас на самом деле больше тысяч человек на профессиональном уровне занимается бадминтоном в стране, достаточно серьезные цифры. Казалось бы, спортсменов не видно, а они есть, насколько бадминтон популяризируется в последнее время? Потому что тысячи профессионалов, это о чем-то говорит.