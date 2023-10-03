Является ли бадминтон лёгким видом спорта? Мнение тренера и спортсменки
Продолжаем тему спорта. Спешим сообщить вам еще одну интересную новость. В столице завершились открытые соревнования по бадминтону «Минская осень». И уже не первый год чемпионат становится началом сезона для всех белорусских представителей этого зрелищного вида спорта. У нас есть уникальная возможность познакомиться с героями этого чемпионата лично.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Софья Яновская, золотой призер турнира «Минская осень 2023» в парной категории и Владислав Савельев, главный тренер юниорской сборной по бадминтону.
Юрий Царев, ведущий:
Турнир достаточно известный. Он еще в БССР был образован, а что он для вас как для тренера, как для спортсмена?
Софья Яновская, золотой призер турнира «Минская осень 2023» в парной категории:
Для меня это хороший старт, начало сезона. Подготовительный турнир к самому главному – к чемпионату страны.
Когда начинается сезон в бадминтоне?
Юрий Царев:
Сезон в бадминтоне начинается осенью?
Софья Яновская:
Да.
Юрий Царев:
Это очень удивительно, потому что общее впечатление спорта, что это достаточно летний, практически пляжный вид спорта.
Владислав Савельев, главный тренер юниорской сборной по бадминтону:
Летом у нас межсезонка. Там уже работа больше на общую физическую подготовку. И первый старт «Минская осень» как для меня, как для тренера, это посмотреть, над чем мы летом поработали, будет время еще подготовиться уже к этом чемпионату, где-то исправить ошибки.
Как проходит подготовка к турниру?
Юрий Царев:
Софья, победы в стольких категориях. Вы достаточно хорошо подготовились. Как шла подготовка, тяжело было?
Софья Яновская:
Всегда подготовка идет очень тяжело.
Юрий Царев:
В общем понимании бадминтон достаточно легкий вид спорта. Казалось бы, практически без напряжения, стой себе и бей по воланчику ракеткой. Это, например, не тяжелая атлетика, не бег. Или есть масса еще дополнительных каких-то видов физической подготовки, которые необходимо спортсмену пройти, чтобы быть в хорошей форме?
Владислав Савельев:
В бадминтоне совокупность всех физических навыков, то есть координация, скорость, общая физическая выносливость. То есть если какой-то фактор отстает, сама игра уже и результат будет не такой хороший.
Юрий Царев:
Сильные тебе попадались соперники?
Софья Яновская:
Да, самая сильная выпала за выход финал. С первой ракеткой Беларуси играла, с Марианной Вербицкой в одиночной категории, в миксте у нас тоже за выход финал получилась она, то есть с членом нацкоманды играли, она и Александрович Александр.
Как развивается бадминтон в Беларуси?
Юрий Царев:
У нас на самом деле больше тысяч человек на профессиональном уровне занимается бадминтоном в стране, достаточно серьезные цифры. Казалось бы, спортсменов не видно, а они есть, насколько бадминтон популяризируется в последнее время? Потому что тысячи профессионалов, это о чем-то говорит.
Владислав Савельев:
Тенденция сейчас очень положительная в бадминтоне. То есть за последние годы у нас и молодых спортсменов очень добавилось. И взрослые уже, юниоры, то есть 19 лет и старше уже начинают показывать лучший результат за счет конкуренции, за счет количества турниров, стало больше. Очень приятно сейчас идет тенденция такая.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Травмы. Что опасно в бадминтоне?
Софья Яновская:
С коленями есть проблемы. Больше нижняя часть – ноги.