О стиле, удобстве и красоте. Поговорили с архитектором о строительстве в Минске

Календарь перелистнули, о важных событиях вспомнили, самое время о них, конечно же, поговорить. Напомним, 2 октября мы отмечаем Международной день архитектуры. А еще встречаем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь нашего почетного гостя Олега Быковского, председателя общественного объединения «Белорусский союз архитекторов», профессора Международной академии архитектуры.

Олег Быковский, председатель общественного объединения «Белорусский союз архитекторов», профессор Международной академии архитектуры:

Позвольте мне поздравить своих коллег прежде всего с этим праздником. И с тем, что у нас начинается наш XV Национальный белорусский фестиваль архитектуры. Он будет проходить в Доме архитектора со 2 по 21 октября. Он традиционен наполнением различных конкурсов студенческого, детского рисунка, студенческого направления, Международный конкурс молодых архитекторов «Леонардо». И наш главный конкурс на лучшее произведение, постройку, построенную за последние годы. Мы развиваемся, несмотря ни на что, мы движемся, желательно понимать, что в правильном направлении. Будут ли в Минске придерживаться единого стиля в архитектуре? Александра Каштанова, ведущая:

Многие не устают восхищаться стилем Минска. Это так называемый сталинский ампир, который стал уже своего рода визитной карточкой столицы. Скажите, планируется ли еще что-то у нас в городе возводить новое или мы будем придерживаться какого-то единого архитектурного стиля? Олег Быковский:

Весь смысл архитектуры в том и состоит, чтобы сохранять уже существующий стиль, как вы называли. И дополнять его современными объектами. В этом все высокое искусство архитектора, в этом главная сложность, все точки зрения обогащают нашу культуру, в том числе и архитектура. Во-первых, небоскребов тоже уже хватает. Есть ряд целых комплексов, если кто-то отдает предпочтение такой архитектуре, ею восхититься. Хотя я сторонник того, чтобы город все-таки развивался гармонично. Я упомянул наш проспект. И очень надеюсь, что он сохранится и дополниться новыми современными объектами, которые удачно впишутся в ту архитектуру, которую создавали в 1950-е годы.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы все обожаем сталинский ампир. Это неотъемлемая часть чего-то нашего родного, белорусского, что-то связано с детством, с таким приятным впечатлением и ощущением. Все киношники обожают наш Минск, белорусские города. Какие еще стили можно встретить и в Минске, и в других городах? Олег Быковский:

Профессионалы общаются языком современной архитектуры, которая в известной степени скомпилирована из различных элементов. Назвать каким-то единым стилем невозможно. Она настолько разнообразна, в нее привнесено столько различных новых элементов, конструкций, изделий, что просто это совершенно новая современная архитектура. И она такая есть. Самая главная задача архитектуры не построить здание, которые удивит всех, а сформировать среду, которая бы выгодно отличалась от чего-то иного, несла в себе элементы национальной культуры, культуры, присущей тем жителям, которые живут в этой среде. И в этом отношении, конечно, центральная часть Минска полностью соответствует этим характеристикам. Александра Каштанова:

У вас есть в Минске любимые здания?

Олег Быковский:

Недавно один из умных людей сказал, что я не могу вообще выделять какие-то произведения культуры. Cпросите у меня, кто у меня любимый поет, композитор, я этого не скажу. Я скажу отдельное впечатление о том, что я вижу в какой-то момент. Но выделить какое-то здание, тем более мне, председателю Белорусского союза архитекторов, это было бы несправедливо, потому что в моих интересах поддерживать все, что создается в стране. Как обстоят дела с озеленением в городе? Александр Меженный, ведущий:

Вы не можете, а я могу. Я как житель, как гражданин Беларуси очень часто вспоминаю старую «Дружную» станцию, где было очень много зелени, пара тройка домов достаточно старых. Это была какая-то своя атмосфера. Сейчас там везде бетон, железо, понятно, что функционально так хорошо. Но с точки зрения какой-то души Минска что-то потеряно. Слушаем ли мы и обращаем ли внимание на пожелания жителей, насколько это влияет на то, какие решения в конечном итоге принимаются? Олег Быковский:

Уважаемые коллеги, вы затрагиваете самую болезненную сторону. Мне бы не хотелось в праздник говорить серьезно на эту тему, потому что, конечно, интересы инвестора, интересы общества, интересы государства зачастую не просто пересекаются, они противоречат друг другу. И архитектура, конечно, мать всех искусств, но это не свободное искусство, которое создается творцом и потом предлагается зрителю. Александр Меженный:

Большое спасибо вам за этот ответ, потому что мне стало очень многое понятно. И тут действительно у вас нелегкий труд, вы делаете великое дело, складываете не всегда складываемое.

Ольга Бурлакова:

Еще хочется затронуть один объект, который никого не оставляет равнодушным. Ни жителей столицы, ни гостей столицы. Это Костел святого Симеона и святой Елены. И это тоже красиво. Красный костел. Это тоже такое довольно противоречивое здание с точки зрения архитектуры. Я слышала такое мнение, хотя все с удовольствием там гуляют, фотографируются. Это такой значимый объект для столицы. Олег Быковский:

Я вам добавлю больше. Я помню середину 1960-х годов, когда я уже учился на архитектора. Серьезную полемику, я сам видел телевизионную программу, где обсуждался вопрос сноса костела. Ввиду того, что он не несет в себе ярко выраженных черт, присущих стилю и так далее. Я для себя сделал один вывод. Пока у нас не появится каменщиков, которые с таким качеством могут выполнить каменную кладку, как в каменном костеле, сносить его не стоит. Что планируют строить в городе? Александра Каштанова:

Расскажите, какие планы у вас на ближайшее время?