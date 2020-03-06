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«Этот процесс бесконечен, как Вселенная». Солисты группы «Litesound» о женщинах

06 марта 2020 09:18
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь солист группы «Litesound» – Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound» –Владимир Карякин и бас-гитара, вокалист Евгений Бальчюс.

Как сделать женщину счастливой?

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:
Я считаю, это невозможно. 

Владимир Карякин, солист группы «Litesound»:
Я думаю, что этот процесс бесконечен, как Вселенная.

Ваши сердца уже заняты или вы в поиске второй половинки?

Дмитрий Карякин:
Это такой сложный вопрос. Конечно, вдохновение, поиск бесконечен, сердце всегда занято, потому что любви у нас хватает на миллионы Вселенных.

«Этот процесс бесконечен, как Вселенная». Солисты группы «Litesound» о женщинах-1

# Белорусские исполнители # общество # Фотофакт

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