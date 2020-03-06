«Этот процесс бесконечен, как Вселенная». Солисты группы «Litesound» о женщинах

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солист группы «Litesound» – Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound» –Владимир Карякин и бас-гитара, вокалист – Евгений Бальчюс.
Как сделать женщину счастливой?
Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:
Я считаю, это невозможно.
Владимир Карякин, солист группы «Litesound»:
Я думаю, что этот процесс бесконечен, как Вселенная.
Ваши сердца уже заняты или вы в поиске второй половинки?
Дмитрий Карякин:
Это такой сложный вопрос. Конечно, вдохновение, поиск бесконечен, сердце всегда занято, потому что любви у нас хватает на миллионы Вселенных.