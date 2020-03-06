«Этот процесс бесконечен, как Вселенная». Солисты группы «Litesound» о женщинах

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солист группы «Litesound» – Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound» –Владимир Карякин и бас-гитара, вокалист – Евгений Бальчюс.

Как сделать женщину счастливой?

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

Я считаю, это невозможно.

Владимир Карякин, солист группы «Litesound»:

Я думаю, что этот процесс бесконечен, как Вселенная.

Ваши сердца уже заняты или вы в поиске второй половинки?

Дмитрий Карякин:

Это такой сложный вопрос. Конечно, вдохновение, поиск бесконечен, сердце всегда занято, потому что любви у нас хватает на миллионы Вселенных.