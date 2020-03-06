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«Если у мужчины рождается дочка, то уровень сентиментальности возрастает». Саша Немо о творчестве и семье

06 марта 2020 08:56
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – поэт-песенник – Саша Немо.

Саша Немо, поэт-песенник:
У нас во всех в какой-то степени смелость, мужество, сентиментальность в разных каких-то пропорциях находится. Но если вот у мужчины рождается дочка, то вот этот уровень сентиментальности возрастает. А у меня их две и это еще мне помогает в творчестве.

«Если у мужчины рождается дочка, то уровень сентиментальности возрастает». Саша Немо о творчестве и семье-1

Хотел ли ты еще сына?

Саша Немо:
Признаюсь честно, что мы все мечтатели, которые пишут стихи, творческие люди как-то фантазируют. У меня вот как-то с юношеского возраста, когда я начал задумываться, что у меня когда-то будет жена и почему-то я всегда был уверен, что у меня будут две дочки и я именно этого и хотел. Дерево посадить, построить дом – это дело наживное, а вот наши ощущения и теплота внутри – это то, что нас греет, это самое главное.

«Если у мужчины рождается дочка, то уровень сентиментальности возрастает». Саша Немо о творчестве и семье-4

# Белорусские исполнители # общество # Саша НЕМО # Фотофакт

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