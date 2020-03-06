«Не нужна дата, чтобы порадовать любимого человека». Солисты «Тяни-Толкай» о первой любви и новой песне

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солист группы «Тяни-Толкай» – Андрей Заяц, солист группы «Тяни-Толкай» – Павел Клышевский и солист группы «Тяни-Толкай» – Кирилл Клишевич.

8 марта – это праздник мам, а для жен есть 14 февраля – День всех влюбленных? Или жене тоже что-нибудь?

Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:

Я, например, приверженец того, чтобы не нужна дата, чтобы порадовать любимого человека подарком или чем-то удивить. Мы с сыном стараемся так, чтобы у нас дома стояли живые цветы. Часто даже с тренировки его забираю и он говорит: «Папа, поехали купим маме цветы».