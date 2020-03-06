«Не нужна дата, чтобы порадовать любимого человека». Солисты «Тяни-Толкай» о первой любви и новой песне
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солист группы «Тяни-Толкай» – Андрей Заяц, солист группы «Тяни-Толкай» – Павел Клышевский и солист группы «Тяни-Толкай» – Кирилл Клишевич.
8 марта – это праздник мам, а для жен есть 14 февраля – День всех влюбленных? Или жене тоже что-нибудь?
Павел Клышевский, солист группы «Тяни-Толкай»:
Я, например, приверженец того, чтобы не нужна дата, чтобы порадовать любимого человека подарком или чем-то удивить. Мы с сыном стараемся так, чтобы у нас дома стояли живые цветы. Часто даже с тренировки его забираю и он говорит: «Папа, поехали купим маме цветы».
Помните ли вы самое первое признание в любви? Где это было и как?
Андрей Заяц, солист группы «Тяни-Толкай»:
Мне что-то вспомнилось в 14 лет, когда я с матерью поехал в санаторий. Там была одна девочка такая красивая, и я в нее влюбился. Мы буквально пообщались 3-4 дня и потом, когда мы уже уехали, я приехал домой и очень переживал, наверное, неделю или две. Вот это самые такие первые чувства у меня были.
А какое имя?
Андрей Заяц:
По-моему, Юля.
Какую новую песню подготовила группа «Тяни-Толкай»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.