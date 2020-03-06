«Нельзя относиться к собаке, как к средству. Она любит просто так». Как дрессируют пограничных собак

Корреспонденты программы «Специальный репортаж» приехали в Кинологический центр органов пограничной службы Беларуси, чтобы взглянуть, как воспитывают напарников пограничников.

Уже через несколько месяцев эти щенки начнут серьёзное обучение, чтобы в будущем с полной ответственностью защищать белорусскую границу. А пока их трудно назвать служебной собакой. Малышам чуть больше месяца от роду, они вызывают умиление и не представляют никакой опасности.

А это их старшие коллеги. Такую тренировку нельзя назвать показательным выступлением. Их ежедневная служба на границе мало отличается от отработки элементов на площадке, разве что напряжение и ответственность в разы выше. К тому же необходимо держать планку одной из лучших кинологических школ СНГ и Восточной Европы.

Андрей Быков, начальник Кинологического центра органов пограничной службы Беларуси:

Здесь мы готовим специалистов для подразделения зеленой границы и подразделения пограничного контроля. Собак и специалистов по поиску человека по запаху, следу для пограничных застав. И собак и кинологов для поиска запрещенных веществ. Вне зависимости от того, какие функции будет выполнять четвероногий курсант на границе, на баловство у щенков времени и быть не может. Здесь все серьезно, как в армии. Уже в полтора месяца новички расстаются с мамой, в 4 – оканчивают воспитательный курс, в 5 – приступают к ежедневным тренировкам. И жесткая дисциплина дает плоды. За четверть века существования центр подготовил к службе более 6 тысяч кинологов, около 3 тысяч собак.

Андрей Быков:

Собака уже выпускается из центра в возрасте 9-10 месяцев, готовая уже к несению службы на границе. Нельзя относиться к собаке, как просто к средству. Есть такое выражение «средство усиления». Мы, всё-таки, говорим о собаке-напарнике. Служебная собака – это напарник для пограничника, она усиливает его возможности по обнаружению, например, каких-то предметов, оставленных на границе. То есть особенности зрения, обоняния и слуха собаки, которые гораздо сильнее, чем у человека, помогает пограничнику выполнять возложенные на него задачи. Только в прошлом году служебные собаки предотвратили ввоз порядка 300 килограммов наркотиков. А каждым третьим задержанием нарушителя пограничники обязаны нюху своих напарников. Наверное, потому забота о сослуживцах почти всегда принимает статус «дело личное», а собака становится для человека куда больше, чем просто рабочим атрибутом.

Андрей Быков:

Человек идет осознанно. Он понимает, что будет определённая нагрузка и определённая ответственность. Но мы же понимаем, что когда любим, мы не боимся ответственности. Поэтому специалист должен любить животное. Заботиться о нем. И как показывает практика, собака всегда отвечает взаимностью. Собака не любит за то, что ты ее кормишь, за то, что ты с ней гуляешь. Она любит просто так.

И здесь хочется еще раз напомнить: именно защитники границы первыми разделили с собаками бремя войны. Именно они сражались за победу бок о бок с преданными напарниками. И, наверное, именно они отправляли хвостатых в бой с непередаваемой грустью, зная, что это прощание может больше не повториться.