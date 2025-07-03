Этот праздник говорит о силе нашего народа – Надежда Лазаревич о Дне Независимости

Минск – один из древнейших европейских городов, обладающий огромным культурным наследием и богатыми традициями. Но в то же время это современный мегаполис, который растет и развивается, сохраняя при этом свой уникальный облик. Это город с душой. На протяжении многих лет он неизменно укрепляет статус процветающей, гостеприимной и, самое главное, свободной столицы.

Александр Меженный, ведущий:

Отрадно, что государственные праздники стали личными. Для многих белорусов это что-то родное. Мы радуемся празднику города, Дню Независимости тем более. Что для вас означает этот праздник?

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Для меня это очень важное и знаковое событие, которое определяет ход истории нашей страны. День Независимости, когда Минск, наша страна была освобождена от фашистского гнета. Этот день говорит о нашей силе, о силе нашего народа и о том, что мы должны помнить всегда тех героев, которые дали нам шанс жить под мирным небом.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Какие новые туристические объекты появятся в Минске? Чем мы ещё станем привлекательнее для туристов?