Этот праздник говорит о силе нашего народа – Надежда Лазаревич о Дне Независимости
Минск – один из древнейших европейских городов, обладающий огромным культурным наследием и богатыми традициями. Но в то же время это современный мегаполис, который растет и развивается, сохраняя при этом свой уникальный облик. Это город с душой. На протяжении многих лет он неизменно укрепляет статус процветающей, гостеприимной и, самое главное, свободной столицы.
О развитии Минска поговорили в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь с Надеждой Лазаревич, первым заместителем председателя Мингорисполкома.
Александр Меженный, ведущий:
Отрадно, что государственные праздники стали личными. Для многих белорусов это что-то родное. Мы радуемся празднику города, Дню Независимости тем более. Что для вас означает этот праздник?
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Для меня это очень важное и знаковое событие, которое определяет ход истории нашей страны. День Независимости, когда Минск, наша страна была освобождена от фашистского гнета. Этот день говорит о нашей силе, о силе нашего народа и о том, что мы должны помнить всегда тех героев, которые дали нам шанс жить под мирным небом.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие новые туристические объекты появятся в Минске? Чем мы ещё станем привлекательнее для туристов?
Надежда Лазаревич:
Я думаю, что в ближайшие пару лет у нас будет построен уникальный музей национального развития. Это музей, который мы будем строить с нашей молодежью. Уже дан старт этому проекту, поэтому это будет точка притяжения.
Мы также завершаем модернизацию и восстановление парка, где будет открыт и новый Дом бракосочетаний, а также рестораны и гостиницы. Также мы занимаемся восстановлением наших набережных.
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