Белорусы помогли миру жить свободно! Вадим Боровик поздравил страну с Днём Независимости

Об этом и не только поговорили с нашим гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Вадимом Боровиком, политологом, депутатом Мингорсовета.

В нынешних условиях и реалиях, когда в мире неспокойно, Беларусь – как остров безопасности и стабильности. Наша страна стойко справляется с нападками извне и активно отстаивает свою позицию. Очень важно в этих условиях определить стратегию, которая позволит сохранить суверенитет и мирное развитие государства.

Ольга Бурлакова, ведущая: День независимости, конечно же, повод и порадоваться, и повод задуматься, какой ценой досталась нам и Победа, и свобода, и мирное небо над головой. Скажите, какие уроки истории нам сейчас помогают сохранить мир?

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Конечно, это еще и повод гордиться. Мы абсолютно правильно определили дату 3 июля. Не думаю, что у кого-то может вызывать сомнения, что это правильная дата, день освобождения белорусской столицы. Конечно, наш народ заплатил колоссальную цену за то, чтобы быть свободным.

Мы не только освободили собственную страну, мы и помогли миру жить свободно и очистили планету от коричневой тюрьмы. Поэтому белорусы, всегда празднуя День Независимости, должны помнить, что мы победители и освободители.