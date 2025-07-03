Нужно рассказывать историю – Георгий Атаманов о работе с молодёжью

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в партизанском и подпольном движении, трудился в тылу ради жизни будущих поколений, дав возможность нам, их потомкам, создать свободную и развитую страну. Безграничная благодарность поколению победителей всегда будет жить в наших сердцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ: Георгий Петрович, вы один из самых активных общественных деятелей, который проводит огромное количество встреч, диалоговых площадок как в трудовых коллективах, так и с молодежью. Какая обратная связь? Какие результаты дает эта работа?

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов Центрального района Минска: Когда рассказываю в трудовых коллективах, особенно в молодежных коллективах, студенческих, школьных, старшеклассники потом спрашивают, откуда у вас такие данные? То есть нужно историю рассказывать. Тогда у людей сохраняется память, они начинают немножко по-другому относиться к жизни и начинают уважать те старшие поколения, благодаря которым они живут сегодня, учатся, работают. Именно благодаря тем ветеранам, которых, к сожалению, сегодня все меньше и меньше. Я имею в виду, в первую очередь, участников войны, именно фронтовиков. Вот, допустим, по Центральному району на 125 тысяч жителей порядка 36 тысяч пенсионеров. Из них участников-фронтовиков осталось 7 человек.

Екатерина Забенько:

Но они, по-моему, до последнего ведут достаточно активный образ жизни, всегда охотно встречаются с молодежью и передают из первых уст историю Великой Отечественной войны. Это тоже очень важно.

Георгий Атаманов:

Да. Есть такой Вязов у нас в районе. Ему 101 год. И вот буквально недавно мы его поздравляли на День Победы. Он еще так бодро... Сын, правда, за ним ухаживает и все. Он готов рассказывать.