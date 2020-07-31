55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

Новости Беларуси. Тысячи людей работают на урожай. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тысячи людей работают на урожай. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский» нынешнее трудовое лето – 55-е по счету. Со своеобразным юбилеем его поздравил лично министр сельского хозяйства и продовольствия.
За штурвал комбайна Геннадий Адамович сел в 1966 году. В его копилке – десятки наград, в том числе медали за успехи в развитии народного хозяйства БССР, орден Трудового Красного Знамени, Почетная грамота Верховного Совета. Комбайнера не раз отмечали на областных «Дожинках».
В этой жатве он намолотил уже 500 тонн зерна. Цель – увеличить цифру вдвое. Работает Геннадий Цвирко на белорусской технике «Полесье». Журналистам признался: работа для него – отдых, уборка хлеба – вовсе не профессия, а призвание.
Геннадий Цвирко, комбайнер ОАО «Агронеманский»:
– Вы с утра работаете и до вечера?
– Да. В семь часов утра выезжаем на работу и работаем допоздна.
– Тяжело?
– Не, нормально. Привыкший.
– Расскажите, как было раньше, какая техника была, какая сейчас.
– Раньше такой техники не было, я девять лет работал под «зонтиком». Вся пыль, все шло на меня. Сейчас хорошая техника: кондиционеры, кабины, можно работать.
Денис Захарчук, директор ОАО «Агронеманский»:
Цвирко Геннадий Адамович очень добросовестный, с активной жизненной позицией человек. Своим примером подает нашему более младшему поколению, как нужно трудиться, относиться к труду, любить эту землю.
Кроме достойной оплаты труда, комбайнера отблагодарили сертификатом на поездку в санаторий.