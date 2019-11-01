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«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях

01 ноября 2019 14:09
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В 2011 белорусские ученые вырастили редчайший камень.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-1

Владимир Меркулов:
Наши сотрудники, конечно же, все свои технологии держат в секрете. Более того, они даже не хотят их патентовать так же, как и другие зарубежные фирмы. Они считают, что патентование ведет к раскрытию содержания технологии.

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-4

Красный изумруд в природе встречается только на западе Соединенных Штатов, а в мире всего десяток стран, которые производят синтетические изумруды. В том числе и Беларусь.

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-7

Эти изумруды соответствуют и мировым стандартам моды. Вице-мисс Интерконтиненталь-2009 получила в награду колье из белорусских изумрудов. Но до того, как выйти на большую сцену, наши специалисты прошли большой путь. Еще в середине 80-х в Лиде создали оптический завод, который был оснащен на то время самыми передовыми технологиями. Но с развалом Союза исчезли и технологии, и заказы, и кадры. Возрождать драгоценную отрасль начали уже в суверенной Беларуси.

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-10

Валерий Федосюк:
Мы работаем практически со всеми отечественными предприятиями профильного плана. За рубежом это Россия, Китай, страны Балтии, Польша, Иран – география достаточно широкая.

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-13

Ольга Коршун, корреспондент:
Этот красный берилл (или, как его еще называют, красный изумруд) редчайший камень на земле, по национальности белорус. Впервые наши ученые вырастили его семь лет назад. Этот камень по структуре идеален: он не имеет каких-то видимых дефектов, ни сколов, ни трещинок. В природе такое встречается очень редко, а вот белорусские ученые в лаборатории могут выращивать сотни карат.

А этот изумруд уже не для продажи. Это один из самых больших драгоценных камней, выращенных белорусскими учеными. Его вес 120 карат. Рос рекордсмен всего несколько месяцев.

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-16

Сегодня в республике выращивают около 6 миллионов карат в год.

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-19

В Институте физики НАН белорусским кристаллам нашли практическое применение. У драгоценных камней особые способности к оптическому рассеянию, благодаря этому лазерными лучами можно эффективно манипулировать. В Институте физике занимаются производством лазеров уже давно. В деле, которое требует ювелирной точности, белорусы преуспели.

«Этот камень по структуре идеален»: показываем, какие драгоценности растят в белорусских лабораториях-22

Николай Казак:
Вот, например, на сайте индийского Министерства обороны прочли, что там создали две лазерные системы. И написано, что лазеры, которые используются для этих систем, разработаны вместе с Институтом физики Академии наук Беларуси. Это, конечно, вызывает определенную гордость.

# Белорусская наука # общество # Владимир Меркулов # Валерий Федосюк # Ольга Коршун # Николай Казак # Фотофакт

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