Район значимый и перспективный для Витебской области. Наталья Кочанова провела приём граждан в Россонах

Чтобы поделиться своими чаяниями, в городской поселок приехали не только местные, но и жители Могилевской, Гродненской областей и даже столицы. Преобладают вопросы жилья, строительства дорог, оказания медицинской помощи, трудоустройства. Наталья Кочанова объяснила, почему особое внимание уделяется малым населенным пунктам.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Район значимый, важный и перспективный для Витебской области. Потому что если мы говорим об услугах сегодня, о развитии агроэкотуризма, то что может быть привлекательнее, чем тот район, в котором такое количество озер, лесов, великолепная природа, которую можно использовать эффективно для того, чтобы оказывать услуги и жителям нашей страны и гостям, которые приезжают в нашу страну.

Всего на прием в Россонах записались около 30 человек. Проблеме каждого из них будет уделено должное внимание.