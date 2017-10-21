Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт
Новости Беларуси. Он отлит в бронзе в полный рост (а это 181 сантиметр) в военной форме и с орденами на груди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь провел свои последние дни военный и политический деятель.
В торжественной церемонии приняли участие представители белорусской диаспоры, по инициативе которых создавался памятник, а также наши дипломаты.
Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Республики Беларусь и Швейцарской конфедерации:
Значение открытия этого памятника, безусловно, велико. Если не ошибаюсь, это вообще первый памятник, открываемый белорусской диаспорой за рубежом. Для белорусско-швейцарских отношений это вообще особый случай. Мы рассматриваем этот памятник не просто как культурное событие, а, если хотите, этим памятником
мы начинаем писать историю наших взаимоотношений с городом Золотурн.
Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов в Швейцарии:
Афіцыйна нацыянальный герой нашай краіны. І мы маем права, як і палякі, як і амерыканцы, ушанаваць гэтага героя. Таму мы ставім яму помнік.
Зараз мы закладаем падмурак нашай турыстычнай карты.
І гэта, можа быць, першае ў гісторыі, дзе беларусы не толькі абараняюць свае нацыянальныя каштоўнасці, але і даюць мажлівасць грамадзянам іншых краін яшчэ раз задумацца, хто такі Тадэўш Касцюшка.
Улицы этого старинного Швейцарского города помнят Костюшко уже в преклонном возрасте,
простым и очень щедрым человеком. В источниках пишут о том, он всегда помогал бедным. После его прогулок часто деньги в цветочных горшках находили те, кто в них большего всего нуждался.