Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт

Новости Беларуси. Он отлит в бронзе в полный рост (а это 181 сантиметр) в военной форме и с орденами на груди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь провел свои последние дни военный и политический деятель.

В торжественной церемонии приняли участие представители белорусской диаспоры, по инициативе которых создавался памятник, а также наши дипломаты.