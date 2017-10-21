Прямой эфир

Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт

21 октября 2017 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Он отлит в бронзе в полный рост (а это 181 сантиметр) в военной форме и с орденами на груди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь провел свои последние дни военный и политический деятель.

В торжественной церемонии приняли участие представители белорусской диаспоры, по инициативе которых создавался памятник, а также наши дипломаты.

Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт-1

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Республики Беларусь и Швейцарской конфедерации:
Значение открытия этого памятника, безусловно, велико. Если не ошибаюсь, это вообще первый памятник, открываемый белорусской диаспорой за рубежом. Для белорусско-швейцарских отношений это вообще особый случай. Мы рассматриваем этот памятник не просто как культурное событие, а, если хотите, этим памятником

мы начинаем писать историю наших взаимоотношений с городом Золотурн.

Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт-4

Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов в Швейцарии:
Афіцыйна нацыянальный герой нашай краіны. І мы маем права, як і палякі, як і амерыканцы, ушанаваць гэтага героя. Таму мы ставім яму помнік.

Зараз мы закладаем падмурак нашай турыстычнай карты.

І гэта, можа быць, першае ў гісторыі, дзе беларусы не толькі абараняюць свае нацыянальныя каштоўнасці, але і даюць мажлівасць грамадзянам іншых краін яшчэ раз задумацца, хто такі Тадэўш Касцюшка.

Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт-7

Улицы этого старинного Швейцарского города помнят Костюшко уже в преклонном возрасте,

простым и очень щедрым человеком. В источниках пишут о том, он всегда помогал бедным. После его прогулок часто деньги в цветочных горшках находили те, кто в них большего всего нуждался.

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Швейцария # Историко-культурные ценности Беларуси # Павел Мацукевич # Александр Сапега

Другие новости рубрики

Все новости
«Легко растить детей, когда рядом офигенная бабушка»: балерина и трижды мама Ирина Еромкина
21 октября 2017 16:35

«Легко растить детей, когда рядом офигенная бабушка»: балерина и трижды мама Ирина Еромкина

Война в Афганистане глазами писателя Николая Чергинца: большое интервью программы «Картина мира»
21 октября 2017 16:24

Война в Афганистане глазами писателя Николая Чергинца: большое интервью программы «Картина мира»

Зачем в 40-ые на женских платьях появились карманы и как в 90-ые СПИД повлиял на моду
21 октября 2017 16:10

Зачем в 40-ые на женских платьях появились карманы и как в 90-ые СПИД повлиял на моду