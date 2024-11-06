Этот белорусский город расположен на 5 холмах. Интересные факты о Горках

От древности до современности. Узнать про биографию Горок и окунуться в мир этно можно в музее. История богатая – 480 лет, рассказали в программе «Путевка BY». Впервые о городе упоминается в «Литовской метрике». Говорят, название пошло от пяти горок, на которых он располагается. Фонды музея насчитывают более 9 тысяч единиц хранения. Да и само нарядное здание – памятник архитектуры конца XIX века.