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Этот белорусский город расположен на 5 холмах. Интересные факты о Горках

06 ноября 2024 09:02
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От древности до современности. Узнать про биографию Горок и окунуться в мир этно можно в музее. История богатая – 480 лет, рассказали в программе «Путевка BY». Впервые о городе упоминается в «Литовской метрике». Говорят, название пошло от пяти горок, на которых он располагается. Фонды музея насчитывают более 9 тысяч единиц хранения. Да и само нарядное здание – памятник архитектуры конца XIX века. 

Этот белорусский город расположен на 5 холмах. Интересные факты о Горках-2

Инна Сидорова, главный хранитель фондов Горецкого районного историко-этнографического музея:
Среди находок из городища Горы у нас в музее имеется интересный экспонат – это каменная иконка с надписью, датируется она XII-XIII веком. Иконка высечена из мягкого песчаника, ее размеры – 5 на 6 сантиметров. На верхней поверхности мы видим крест, по сторонам которого читаются буквы Ис – Иисус и Х – Христос. Полностью надпись читается: Господи, помоги рабу своему, это написавшему. 

Подробности в видео

# История # Музеи # Музеи Беларуси # Анастасия Макеева

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