Этот белорусский город расположен на 5 холмах. Интересные факты о Горках

От древности до современности. Узнать про биографию Горок и окунуться в мир этно можно в музее. История богатая – 480 лет, рассказали в программе «Путевка BY». Впервые о городе упоминается в «Литовской метрике». Говорят, название пошло от пяти горок, на которых он располагается. Фонды музея насчитывают более 9 тысяч единиц хранения. Да и само нарядное здание – памятник архитектуры конца XIX века.
Инна Сидорова, главный хранитель фондов Горецкого районного историко-этнографического музея:
Среди находок из городища Горы у нас в музее имеется интересный экспонат – это каменная иконка с надписью, датируется она XII-XIII веком. Иконка высечена из мягкого песчаника, ее размеры – 5 на 6 сантиметров. На верхней поверхности мы видим крест, по сторонам которого читаются буквы Ис – Иисус и Х – Христос. Полностью надпись читается: Господи, помоги рабу своему, это написавшему.
Подробности в видео.