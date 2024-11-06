Дзиодзина: «Избирать судьбу своего государства – это вопрос патриота, а не врага»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

По случаю президентских выборов в начале 2025 года в Беларуси активно стартовала предвыборная избирательная кампания. Но несмотря на то, что выбор лидера государства касается исключительно граждан конкретного государства, вмешательство других стран в не свои политические дела стало очевидной тенденцией. С учетом опыта выборов Президента в 2020 году и наблюдений за тем, как в последнее время происходил избирательный процесс в других странах, есть все основания ожидать попытки вмешательства и на этот раз.

«Общество вроде бы у нас едино. Экономика демонстрирует неплохие результаты, но должен вам сказать, что будущая пятилетка будет непростой. Непростая пятилетка. И, может быть, даже следующий год», – предупредил Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации выборов Президента в предстоящем году.

Потому и продумывать стратегии поведения наперед с учетом накопленного опыта на сегодня, с позиции безопасности Беларуси, разумный ход. В то же время стоит понимать, что в случае применяемых политтехнологий способы давить на предвыборный процесс, оказывая влияние на исход президентских выборов, тоже не топчутся на одном месте. Об этом глава государства также говорил во время совещания, посвященного теме выборов в Беларуси: «Просто так говорить в СМИ время ушло. Они это понимают», – подчеркнул Александр Лукашенко на совещании, предположив, что и попытки влиять могут быть более хитрыми и радикальными.

Алена Дзиодзина:

Поэтому предварительная своевременная подготовка контрмер является не менее важной задачей, чем, например, обеспечение объективного подсчета голосов или организация избирательных участков.

«Мы проводим в Беларуси предвыборную кампанию для своего народа, и интересы наших людей должны быть поставлены во главу угла. А не так, как кто-то хочет там за границей», – подчеркнул Президент, обращаясь к собравшимся на совещании. Что также весьма логично, ведь ход избирательной кампании и финальный итог президентских выборов во многом определит судьбу населения.

И в фокусе соблюдения интересов людей и страны стоит отметить такую особенность, что в этот раз расположение избирательных участков предполагается лишь на территории Беларуси. И сколько бы ни предпринималось попыток извне покритиковать наш подход, опыт выборов президента Молдовы, который сегодня все обсуждают, наглядно подтверждает, что при своем подходе к процессу голосования в Беларуси правы.