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«Вы делаете людей счастливыми». Рассказываем о месте, где обучают верховой езде

06 ноября 2024 08:55
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Побывали в отделении конного спорта при детско-юношеской спортивной школе. Что может быть прекраснее общения с благородными животными? Они наполняют позитивом и помогают перезагрузиться, рассказали в программе «Путевка BY». При верховой езде задействовано 80 % групп мышц. Это отличная кардио-тренировка и повод держать королевскую осанку. А самое главное – каждый может выбрать себе друга по душе. 

«Вы делаете людей счастливыми». Рассказываем о месте, где обучают верховой езде-2

Светлана Шулакова, тренер-преподаватель:
Эту лошадь зовут Барин. Он родился у нас на конюшне. Эта любимая лошадка детей, он очень покладистый, добрый. Мне понравилась фраза одной женщины, которая приходила к нам и говорит: «Вы делаете людей счастливыми!» Когда ко мне приходят новички, я их обучаю верховой езде. Тренировка-две проходят на корте, а потом они уже самостоятельно ездят.

«Вы делаете людей счастливыми». Рассказываем о месте, где обучают верховой езде-4

Татьяна Геллер, тренер-преподаватель:
В конюшне содержится 21 голова. Есть лошади спортивного уровня, которые выступают на турнирах, и есть вот такие лошадки для любителей. Есть порода тракененская, есть представители белорусской упряжной и есть у нас порода ганноверы. У нас есть лошади, на которых даже выходят в город. 

Подробности в видео

# Животные # Анастасия Макеева

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