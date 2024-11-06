«Вы делаете людей счастливыми». Рассказываем о месте, где обучают верховой езде

Побывали в отделении конного спорта при детско-юношеской спортивной школе. Что может быть прекраснее общения с благородными животными? Они наполняют позитивом и помогают перезагрузиться, рассказали в программе «Путевка BY». При верховой езде задействовано 80 % групп мышц. Это отличная кардио-тренировка и повод держать королевскую осанку. А самое главное – каждый может выбрать себе друга по душе.

Светлана Шулакова, тренер-преподаватель:

Эту лошадь зовут Барин. Он родился у нас на конюшне. Эта любимая лошадка детей, он очень покладистый, добрый. Мне понравилась фраза одной женщины, которая приходила к нам и говорит: «Вы делаете людей счастливыми!» Когда ко мне приходят новички, я их обучаю верховой езде. Тренировка-две проходят на корте, а потом они уже самостоятельно ездят.