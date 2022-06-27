«Этому празднику фактически 60 лет». Беларусь приняла участие в фестивале «Славянское единство»

Новости Беларуси. Белорусская делегация приняла участие в международном фестивале «Славянское единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе – представители молодежи Гомельской области, трудовых и творческих коллективов, активисты общественных организаций, а также спортсмены. На масштабном форуме они представили уникальную программу, где презентовали культурное наследие нашей страны, а также достижения промышленности и производства.

Иван К рупко, председатель Г омельского облисполкома: Этому празднику фактически уже 60 лет. Поэтому сегодня праздник еще раз подчеркивает наши корни, нашу историю, наше взаимодействие на протяжении всего славянского братства.

Николай Моргунов, глава администрации города Б рянки Л уганской Н ародной Р еспублики: У нас есть очень большая уверенность, что это славянская дружба, славянское братство. Приезжаешь сюда, во-первых, в атмосферу очень дружественную. К людям, которые тебя действительно любят, хотя видят первый раз, с очень яркими эмоциями.

Всего же масштабный форум собрал более 10 тысяч гостей. Это представители России, Беларуси, ЛНР и ДНР. Делегации стран возложили цветы и венки к Вечному огню у памятника воинам и партизанам и приняли участие в торжественном шествии до Славянской площади. После митинга и театрализованного представления от творческих коллективов фестиваля у ступеней областной филармонии участников закружил большой славянский хоровод.

Очень рады – большое количество гостей. Все нарядные и красивые. Мы только пришли, хотим что-нибудь приобрести себе.

Нам очень понравилось. Мы посмотрели концерт, выступление, прошлись вместе с делегацией шествие, а детки участвовали в хороводе. Спасибо большое за этот праздник. Очень здорово.

В течение выходных по всему Брянску не стихала музыка, работали ремесленные ряды и интерактивные зоны. В рамках фестиваля также прошел трехдневный лагерь славянской молодежи.