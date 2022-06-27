«Этому празднику фактически 60 лет». Беларусь приняла участие в фестивале «Славянское единство»

Новости Беларуси. Белорусская делегация приняла участие в международном фестивале «Славянское единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская делегация приняла участие в международном фестивале «Славянское единство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе – представители молодежи Гомельской области, трудовых и творческих коллективов, активисты общественных организаций, а также спортсмены. На масштабном форуме они представили уникальную программу, где презентовали культурное наследие нашей страны, а также достижения промышленности и производства.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Этому празднику фактически уже 60 лет. Поэтому сегодня праздник еще раз подчеркивает наши корни, нашу историю, наше взаимодействие на протяжении всего славянского братства.
Николай Моргунов, глава администрации города Брянки Луганской Народной Республики:
У нас есть очень большая уверенность, что это славянская дружба, славянское братство. Приезжаешь сюда, во-первых, в атмосферу очень дружественную. К людям, которые тебя действительно любят, хотя видят первый раз, с очень яркими эмоциями.
Всего же масштабный форум собрал более 10 тысяч гостей. Это представители России, Беларуси, ЛНР и ДНР. Делегации стран возложили цветы и венки к Вечному огню у памятника воинам и партизанам и приняли участие в торжественном шествии до Славянской площади. После митинга и театрализованного представления от творческих коллективов фестиваля у ступеней областной филармонии участников закружил большой славянский хоровод.
Очень рады – большое количество гостей. Все нарядные и красивые. Мы только пришли, хотим что-нибудь приобрести себе.
Нам очень понравилось. Мы посмотрели концерт, выступление, прошлись вместе с делегацией шествие, а детки участвовали в хороводе. Спасибо большое за этот праздник. Очень здорово.
В течение выходных по всему Брянску не стихала музыка, работали ремесленные ряды и интерактивные зоны. В рамках фестиваля также прошел трехдневный лагерь славянской молодежи.